Mutlu bir evliliğe sahip olmak için uyulması gereken temel şartlar!

•Evliliğin başkenti evdir.

Mutlu bir evliliğe sahip olmanın bir yol haritası olsa hepimiz için ne kolay olurdu değil mi? Ne yazık ki öyle bir harita henüz bulunamadı ama biz sizin için mutlu evliliğin en azından temel şartlarını öğrenebileceğiniz bir anayasa hazırladık.Yazı: Deniz GürlekHerkes mutlu bir evliliğe sahip olabilir.• Evliliğin yönetim şekli demokrasi olmalıdır. İki taraf da düşünce ve duygularını özgürce ifade edebilmelidir.• Evliliğin resmi dili anlayıştır. “İyi bir kadın bir erkeği etkiler, zeki bir kadın onda ilgi uyandırır, güzel bir kadın büyüler, anlayışlı bir kadın ise ona sahip olur.” Helen Rowland• Evlilikte egemenlik, kayıtsız şartsız sevginindir. “Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir iştir.” Anton Çehov•Evliliğin ana dili huzurdur.• Evliliğin milli marşı ‘dırdır’ olmamalıdır. Çünkü bu erkeği evlilikten en kolay soğutacak unsurdur. Mutlu bir evliliğe sahip olmanın bir yol haritası olsa hepimiz için ne kolay olurdu değil mi? Ne yazık ki öyle bir harita henüz bulunamadı ama biz sizin için mutlu evliliğin en azından temel şartlarını öğrenebileceğiniz bir anayasa hazırladık.“Günde bir kez olsun kocasını evlendiğine evleneceğine pişman etmeyen kadın azdır.” Jean de La Bruyère