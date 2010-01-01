Mutlu evlilik için 10 öneri

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Evliliğinize iyi gelecek 10 öneri!

Bir yastıkta 40 yıl! İlişkilerin giderek karmaşıklaştığı dönemde artık birlikte yaşlanmayı başarabilmek için daha dikkatli ve özverili olmak şart! Bu öneriler işinize yarayabilir!



1. Hayatın olduğu gibi evliliğin de iniş çıkışları olduğunu aklınızdan çıkartmayın!

2. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Kendini sadece evine adamış bir kadın olmanız hem sizi hem evliliğinizi çıkmaza sokabilir.

3. İlişkinizin rutine girmesine ve heyecanını kaybetmesine izin vermeyin. Gün içinde eşinize flörtöz mesajlar göndermek, özel bir günü beklemeden ona bir hediye almak bile işe yarayabilir.

4. Eşinizin en yakın arkadaşı olun. Ona karşı dürüst olmanız ve ihtiyacı olduğunda yanında olmanız önemli.

5. Sadece eleştirmeyin. Onunla ilgili güzel düşüncelerinizi de paylaşın.

6. Önemli olan tartışmamak değil, tartışmaları ilişkinizi yıpratmadan çözebilmek, unutmayın!

7. Ailesi hakkında kötü sözler kullanmayın ve ailesiyle ilişkisine müdahale etmeyin.

8. Onu test etmeye çalışmayın.

9. Ona sevildiğini hissettirin.

10. Ritüeller oluşturun.