Ünlülerden mutlu evlilik sırları

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Kadını ve erkeği ömür boyu birbirine bağlı kılan ne? Örnek evliliği olan ünlüler anlatıyor!

Haber: Hafta Sonu dergisi



Gül Gölge Saygı

‘Her ilişkinin bir dinamiği var’

“Çiftlerin birbirine karşılıklı anlayış göstermesi gerekiyor. İlişkiyi canlandırmak adına ekstrem şeyler yapmaya gerek yok. Zaten her ilişkinin kendi içerisinde bir dinamiği var. Çocuklar da evliliği hareketlendiriyor. Arada eşlerin birbirine yaptığı küçük sürprizler ve seyahatler de ilişkiyi daha hareketli kılıyor.”



Pınar Tezcan

‘Farklı ilgi alanları olmalı’

“Eşlerin birbirleriyle arkadaş olması gerektiğini düşünüyorum. Birlikte her şeyi konuşup paylaşabilmeliler. Bir de herkesin ayrı ilgi alanları olmalı. Yani farklı bir şeylerle ilgilensinler ki birbirlerine sarmasınlar, arada tatsızlık çıkmasın.”



Banu Çarmıklı

‘Sevgi, saygı ve güven yaşanmalı’

“Mutlu bir evlilik için sevgi, saygı ve güven duygusunun sağlam olmasından başka ne olabilir ki? Ayrıca sadece evlilik için değil, arkadaşlık veya diğer sosyal ilişkiler için de bu üçünün varlığı çok önemli.”

