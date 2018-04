Yatmadan önce tartışmak mı, kızgın uyumak mı?

Acaba hangisi doğru; sakinleşmek mi sıcağı sıcağına tartışmak mı...

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal / Formsante



Eşinizle tartıştınız. Sağ omzunuzdaki melek tartışmak istiyor, sol taraftaki ise sükunetini koruyup, sakinleşmekten yana... Bir sağa bir sola bakınırken dakikalar geçiyor ama bir türlü karar veremiyorsunuz. Yatmadan önce tartışmalı mısınız, yoksa kızgın olsanız da yatağa gidip uyumaya mı çalışmalısınız? Bu ikilemin nasıl aşılması gerektiğini Terapi İstanbul’dan Yetişkin ve Ergen Terapisti Psikolog Sevtap Çakmakçı’dan öğrendik.



Yatmadan önce tartışmak mı?

Sorunların çözümü için en uygar yol, konuşmak. Ancak kaliteli bir tartışma için sorunu olan kişinin derdini anlatırken öfkesini kontrol etmeye çalışarak, “sadece” duygu ve düşüncelerini ifade etmesi, karşı tarafın da bunu gerçekten duyarak, önyargısız bir şekilde dinlemesi gerekiyor. Eğer bu şekilde tartışabiliyorsanız, çözüme giden yol konuşmaktan geçiyor. Konuşmak, içinde bulunduğunuz durumu araya farklı konular katmadan, en yalın haliyle çözmenize yardımcı oluyor. Bu da duyulduğunuzu ve anlaşıldığınızı hissederek huzurlu bir uyku uyumanızı sağlıyor. Yaşadığınız durum sağlıklı bir tartışma değil de sözlü atışmalara veya güç savaşına dönerse ilişkiye hiçbir katkı sağlamayacağı gibi, ilişkinin hafızasında yer ediyor. Gelecek günlerde halledilmemiş bir sorun olarak, çoğunlukla da kadın tarafından benzer her durumda hatırlanıyor.



Kızgın uyumak mı?

Öte yandan bazen biraz kızgın uyumayı da göze almak gerekebiliyor. Çiftler arasında yaşanan bir soruna, her iki tarafın da katkısı oluyor. Eğer konuşmaya başlamadan önce derin bir nefes alma sabrını gösterebilirseniz, bu size zaman kazandırıp soruna dışarıdan bakabilme fırsatı veriyor. Böylece sizi çok rahatsız eden ve belki biraz da gözünüzde büyüttüğünüz problemi gerçek boyutlarıyla görmenizi, varsa kendi yanlışınızı fark etmenizi sağlıyor. Bu gibi durumlarda susmak ve bir gece geçmesini beklemek ise ilişkinin sağlıklı şekilde devam etmesi açısından çok değerli olabiliyor. Böylece kişi, sabah uyandığında hem kendini hem de partnerini hırpalamadan çözüme ulaşmanın mutluluğunu yaşayabiliyor.



Sonuç

Herkesin bildiği üzere sorunsuz bir ilişki yok. Bunun yanında sağlıklı ya da sağlıksız çözüm çabaları var. Konuşmak, tartışmak, karşılıklı saygı çerçevesinde olması halinde ilişkiyi besleyip, güçlendiriyor. Eşlerin birbirlerini daha yakından tanımalarına yardımcı oluyor. Bazen de o an susmak değerli bir çözüm seçeneği sunabiliyor. Çünkü tartışmalar çoğu zaman yokuş aşağı, büyük bir hızla gelişiyor. Eğer taraflardan biri hızı azaltıp vitesi küçültmezse, karşılıklı suçlamalar ve savunmalarla iş içinden çıkılamaz bir hale gelebiliyor. Çiftler arasında bu tür durumlar sık yaşanmaya başladıysa, bu ilişkinin bir eş terapistinin objektif bakışına ve değerlendirmesine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.