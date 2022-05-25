Hayalleriniz gerçek olsun! 2022 yazında evleneceklere tavsiyeler

Pandemi sonrasında bazı alışkanlıklarımız gibi düğünlerde görmeye alışkın olduğumuz gelenekler ve çiftlerin tercihleri de değişti. Uzun bir süredir ertelenen düğünler de art arda gerçekleştirilmeye başladı. Peki 2022 yılının öne çıkan düğün trendleri neler? KM Events Yönetim Kurulu Başkanı Cemre Tepeler, mekan seçiminden konsept detaylarına, misafirlere verilecek hediyelerden müzik seçimlerine kadar öne çıkan tüm trendleri anlattı. İşte pek çok ülkede birbirinden şık düğünlere imza atmış olan Tepeler’den evlilik hazırlığı yapan çiftlere tavsiyeler…

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2022’de Türkiye lüks destinasyon düğünlerinin odağında

Pandemi nedeniyle yaşanan seyahat kısıtlamalarının terkedilmesiyle birlikte destinasyon düğünlerine olan talep de artmaya başladı. Seyahat ve düğün eğlencesini birleştirmeyi vadeden destinasyon düğünleri, pandemi döneminde sıkılan ve farklı bir deneyim bekleyen çiftlerin gözdesi olacak. Tabi şunu da belirtmek gerekir, ülkemiz dünyanın en popüler düğün destinasyonları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

2022’nin düğün trendi “sürdürülebilirlik”

Düğün planlamasındaki geleneksel detaylar, kağıt gibi ürünler tüketilmeyecek şekilde planlanabiliyor. KM Events Yönetim Kurulu Başkanı Cemre Tepeler: “Sürdürülebilirlik artık düğünler için de bir trend.” diyor. “Düğün davetiyelerini dijital ortamda dağıtan çiftlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Çiftler ayrıca çevreye duyarlı seçimler yapmaya da özen gösteriyor. Örneğin yetiştirilebilir canlı bitkiler bu yılın doğa dostu düğün hediyeleri arasında yükselişte.”

Samimi davetler öne çıkıyor

Samimiyet sevenlere müjde! Pandemi sonrasında büyük partiler trend olmuştu ancak 2022 yılı adeta daha minimal ve samimi davetlere dönüş yılı. Sade ve samimi ortamların yaratıldığı düğünler, yeni trendler arasında. Davetlilerini sakin, sade ve doğal bir dekorasyonla ağırlamak isteyen çiftler, açık havada ve doğayla baş başa düğünlerine yöneliyor. KM Events Yönetim Kurulu Başkanı Cemre Tepeler: “Lüksün tanımı artık çiftlerin tercihlerine göre yeniden yapılıyor. Hem sade ve asil hem de lüks ve doğal bir konsepti hayata geçirmek mümkün.” diyor.

Özelleştirilmiş davetli notları

Çiftler en özel günlerini unutulmaz kılmak adına yanlarında olan tüm misafirlerin geceyi nasıl hatırlayacaklarını çok önemsiyor. Daha samimi düğünlerin 2022 yılı trendlerine bir getirisi de özelleştirilmiş davetli notları. Davetliler için özel olarak hazırlanmış el yazısı notlar, düğün hediyelerinin yanındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Kişiye özel pastalar

Davetli deneyimine odaklanan çiftlerin en çok önemsediği konulardan biri de düğün pastaları. Görkemli ve çok katlı düğün pastalarının yerini kişiye özel hazırlanmış mini düğün pastalarının aldığını söyleyebiliriz. Davetlilere kendini daha da özel hissettirecek bu özel pastalar, gecenin unutulmaz detaylarından biri olacak.

Gelinler de doğal ve nostaljik

2022 yazında yine en zarif gelinlikler öne çıkacak. İnce danteller ve tül detaylı gelinlikler ise en favoriler arasında yer alacak. Doğaya ve doğala dönüş gelinliklere nostaljik detaylar olarak yansıyor. Kat kat fırfırlı modeller tercih eden gelinlerin de sayısı artıyor.

Gelin buketleri, gelinlerin imajını tamamlayan en önemli unsurlardan biri. Buketlerde ise ağırlıklı olarak krem, bej ve nude tonlar tercih edilecek. Ayrıca kuru çiçeklerin de buketlere girmeye başladığını söyleyebiliriz.

Çabasız güzellik akımı gelin saçı ve makyajında da öne çıkıyor. Uzun saatler boyunca uğraşılmamış hissi veren doğal görünümlü saçlar favoriler arasında yer alıyor. Makyajda ise sade ve abartısız bir görünüm tercih ediliyor.

Oldukça yoğun bir yaz sezonunun bizi beklediğini söyleyen KM Events Yönetim Kurulu Başkanı Cemre Tepeler “Pandemiden dolayı durgun geçirdiğimiz sezonların ardından, 2022 yılı düğünlerimiz pandemi öncesini de geçti. Türkiye’de özellikle İstanbul ve Bodrum çok büyük iki düğün destinasyonu haline geldi. Düğünler ekim ortasına kadar devam ediyor. 3 gün 3 gece sürecek Hint düğünlerinden, farklı kültürlerin birleştiği, dünyanın farklı noktalarından davetlilerin ağırlanacağı özel çizimli ve tasarımlı organizasyonlara kadar çeşitli düğünlere ev sahipliği yapacağız." dedi.