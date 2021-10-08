İlişkideki heyecan nasıl yeniden alevlenir? 24 seksi önerimiz var
İlişkide heyecan bittiyse ne yapmalı? İlişkiye heyecan katmanın yolları neler diyorsanız bu makalemiz tam size göre... İşte ilişkilerdeki heyecanı yeniden canlandıracak 24 öneri...
Rutinin dışına çıkmak isteyenler ve heyecandan yoksun ilişkilerini ‘ilk günkü gibi’ yaşamanın yollarını arayanlar için sistemi yeniden başlatıyoruz. Yatak odasındaki ilk görevinize hazır olun!
Yazı: Baran Alışkan
Elele Dergisi / EYLÜL 2021
Heyecanını yitiren yatak odasında yolunda gitmeyen bir şeyler var. Şimdi, sistemi yeniden başlatıyoruz. Rutinin dışına çıkmak isteyen çiftlere kulak veriyor ve heyecandan yoksun ilişkiyi, ‘ilk günkü gibi’ yaşamanın yollarını arıyoruz. İlk göreve hazır mısınız?
Kaçamak bakışlar, şehvetli dokunuşlar ve soluk soluğa geçen günler mazide kaldı. İlk günlerin ateşi hatırımızda, sesleriyse hala kulağımızda yankılanıyor. Yatak odamızdaki heyecan, adeta prim gününü doldurmuş ama neredeyse emeklilikte yaşa takılmış gibi bir havaya sahip. Öyle ki rutine oturmuş bu ilişki, dumanı tüten bir köz gibi ne yanıyor ne sönüyor. Bu için için yanışa bir son vermek ise tek dileğimiz. İlk günlerini arayan uzun dönem aşklarında emekliliği bir kenara bırakacak ve yeni bir sayfa açacağız. Yatak odamızdaki alevi harlayacak, dosta güven, düşmana kıskançlık vereceğiz. İlk günlerini arayan bu aşk; aradan geçen zamanın kattığı tecrübesine, geçen olağanüstü gecelere ve birbiri için atan kalplere güvenerek tabiri caizse sistemi yeniden başlatıyor. Dikkat edin, bu bir reklam kampanyası değil. ‘Eskiyi getir, yeniyi götür’ gibi bir iddiamız yok; ama bazı eskilerin yerine yeni alışkanlıklar getirmeyi bir görev kabul ediyoruz. Doğrusu, biz değil, siz kabul ediyorsunuz. Çünkü bu bir görevler listesi. Herkes hazırsa başlıyoruz. Operasyonun adı: Yeniden başlat!
İLİŞKİYE HEYECAN KATMA YOLLARI
- İÇİMDEKİ SES
Türk Dil Kurumu’na göre, insanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdüye kulak verin. Libidonuz sizi yanıltmayacaktır. Partnerinizle dengeli bir libidoya sahipseniz ne mutlu; değilseniz bir denge yakalamak adına birlikte bir yol haritasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Unutmayın, aranızdaki çekim ölmedi. Sadece biraz şekil değiştirmiş olabilir. Ayrıca, bir cinsel terapistten profesyonel destek alabilirsiniz.
- KIRMIZI NOKTA
Yetişkin içerikleri, tahrik edici unsurlarıyla erotizmin dalga dalga yayılmasına sebep olacak. Yol gösterici bir filmden ilham alın ve uygulamalı anlatımdan faydalanın. Her zaman romantik komedi olmaz, değil mi? Isınmaya başladık!
- ESAS DURUŞ
Çeşitlilikten zarar gelmez. Kült bir eser Kama Sutra’nın sayfaları arasında kaybolduktan hemen sonra yeni bir duruş ve yeni bir dokunuşla tekrar birbirinizi bulma vakti. Pozisyon zenginliği, gerçek bir kurtarıcı gibi zahmetsizce ilişkinin heyecan kotasını dolduracak. İnanmazsanız, deneyin!
- YAVAŞ YAVAŞ
Uzun uzadıya yapılacaklar, listenin önemli bir maddesi. Seksi bir sohbetten ön sevişmeye ve masajdan sekse kadar tüm eylemleri yatay düzlemde alışılagelmişten daha uzun bir süreye yayıyoruz. Bu sayede, paylaşımı ve süresini uzatarak zevkin çoğalmasını sağlıyoruz. Ne kadar çaba, o kadar mutluluk…
- BEDEN EĞİTİMİ
İnsanlar değişir, zevkler değişir. İlk günkü zevk bölgelerini bir kenara bırakmanın ve yeni keşiflerin peşine düşmenin vakti geldi. Partnerinizin yeni zevk noktalarını aramaya başlayın. Tabii, mümkünse bulun. Friends dizisinde Chandler Bing’in Monica’dan öğrendiği yedi nokta işe yaramıştı, değil mi? Arayan bulur!
- YAKIN TEMAS
Bağlanma sorunu olmasa da bağlantı sorunu yaşayanlar olabilir. Günün çeşitli saatlerinde partnerinizle bir şekilde bağlantı kurun. Yakınlığın birden çok anlamı var, tabii zevkin de. Mesajlar, aramalar ve e-postalar bugünler için var. Belki de ‘kaybolan mesaj’ seçeneğini denemek için en doğru andayızdır. Kim bilir? Kalabalıklar içinde ekran parlaklığınızı kontrol altında tutun.
- SAATLERİMİZİ AYARLAYALIM
‘Uykudan önce seks’ rutinini kırmak için kararlıyız. Seksin sıkıştırıldığı zaman aralıklarını değiştiriyoruz ve günün farklı saatlerini tartışmaya açıyoruz. Sabah, öğlen ya da akşam, alışılagelmiş cinsel rutinlerden bağımsız bir aksiyon için bekliyor. Kabul, rutinler hepimize daha güvenli geliyor. Yine de rutinlerden sıkılıyoruz. Zaman sizin; seçin, beğenin, yaşayın!
- İÇİNDEN GELENLER
İç çamaşırları hem fazlasıyla abartılıyor hem de fazla yabana atılıyor. Ortak zevklerinize hitap edecek iç çamaşırlarıyla giyinme sanatına katkıda bulunabilir ve erotik bir moda anlayışıyla yatak odasında trendleri baştan yazabilirsiniz. Bu özel defilenin tek taraflı olmadığını da unutmayın. Bazen çıplaklıktan daha seksi şeyler var, kabul edelim.
- CANIM, MUTLAKA GÖRÜŞELİM…
Modern insan, kendine vakit ayıramayan bir canlı olabilir mi? Hal böyleyken, partnerinize dahi vakit ayırmadığınızı fark edin. En son ne zaman birlikte yeni bir aktivite yaptınız? Hayır, her pazar sabahı gittiğiniz favori kahvaltıcınız ve çok popüler kahveciden bahsetmiyoruz. Birlikte vakit geçirmek, çiftlerin yakınlaşmasında önemli bir rol oynuyor. Duygusal yakınlığı koruyun.
- EN İYİ BAŞROL OYUNCUSU
Uzun zamandır tanıştığınız kişiye tekrar dönüp bakın. O, hiç tanımadığınız biri olsa tekrar bir şansı hak eder miydi? Yanıtı ‘role-play’ müessesinde bulacak ve karşılıklı olarak belirleyeceğiniz bir senaryoda yeni bir heyecana yelken açacaksınız. Tanıştığınıza memnun olursanız, ikinci bir buluşma için erkenden sözleşin!
- YAZIYOR, YAZMIYOR…
Sessiz iletişimin uyarıcı etkisini devreye sokma zamanı. Bazen birkaç kelime, çoğu eylemden daha etkili olabilir. Tarafların hayal gücüne bağlı bu yazışmanın sonunda bazı yeni ihtimaller doğabilir. Tutamayacağınız sözler vermeyin ya da boş verin! Zamanla oluşan tabuları bir kalça darbesiyle yere devirmek işten bile değil.
- TEBDİLİMEKAN
Mutlaka ferahlık vardır. Yatak odasına sığdırdığınız cinsel hayatınızın da yeni yerler görmeye ihtiyacı olabilir. Salondaki kanepeden mutfak tezgahına, koridor duvarından çalışma odasına doğru zevkin doruklarında bir seyahat için son hazırlıkları yapın. Yatay düzlemin hantallığından kurtulmak biraz zaman alabilir.
- SAHNE IŞIKLARI
Karanlık gecelerin ardından doğan güneşe hak veriyoruz. Karanlıklar içinde gerçekleşen belli belirsiz deneyimleri ışıkla buluşturuyoruz. Işıkları açıyor ve sahneyi size bırakıyoruz. Bu kez, bir görsel şölen yaşamaya ve gördüklerinizi aksiyona dahil etmenizi bekliyoruz. Hatırladınız mı, ilk görüşte aşk da böyle başlamıştı. Gördüklerinizden memnun olacaksınız…
- TEKNOLOJİ: ON!
Teknolojinin gelişiminden çok memnunuz ve erotik katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Son teknoloji ürünü seks oyuncalarıyla eğlenceli, seksi ve tatmin edici bir yolculuğa çıkıyoruz. Zenginleşen seks deneyimini birlikte doyasıya yaşayın. Burada herkese göre bir şey var.
- TEKNOLOJİ: OFF!
Teknolojinin gelişiminden hala çok memnunuz ama erotik duygularımızı köreltebileceğinden endişeliyiz. Akıllı telefonların, bilgisayarların, tabletlerin ve diğerlerinin hepimizi fazlasıyla meşgul ettiğini düşünüyoruz. Kapatma tuşuna basıyor ve biraz gerçek dünyada olmanın ne demek olduğunu hatırlıyoruz. İşte yaşamak bu!
- KIZGIN KUMLAR, SERİN SULAR
Birçok çift, yaşadıkları tartışmaların ardından yapılan seksin fazlasıyla tatmin edici olduğunu savunuyor. Bu konuyu tartışmaya açtıktan sonra tartışmanın şiddetiyle sizi sevişmeye davet ediyoruz. Kızgın kumlardan serin sulara uzanan bu seksi yolculukta telafisi mümkün olmayan sözler söylememeye dikkat edin. Emin olun, kendimiz için bir şey istemiyoruz. Her şey bu iddianın gerçek olup olmadığıyla ilgili…
- FANTASTİK ÖGELER
Partnerler arası fantezi alışverişinde büyük fırsat! Şimdi, partnerinin en çok hoşuna giden fanteziyi dinle, hikayenin sonunda hayallerini süsleyen bir sonuçla karşılaş. Sen mutlu, o mutlu! Şimdi, anlatma sırası sende ve uygulama sırası onda. Tabii, bildiklerinizi unutmanızda fayda var. Zamanla değişmiş fantezi dünyasında yabancılık çekebilirsiniz. Hatta yapılacak bir ortak fantezi listesi bir ‘yapılacaklar listesi’ne dönüşebilir. Sırada ne var?
- YENİ KURALLAR
Koyduğunuz kuralları yıkmak için son çağrı! Bu, kurallara bağlı olamayacak kadar özgür ve tamamen size özgü bir eylem. En iyisi size özgü bir kurallar listesiyle, tüm kuralları kaldırıp; kendi ‘Büyük Seks Kılavuzu’nuzu yazın. Yazan ve oynayan sizlere büyük bir alkış gelecektir. Tabii, yine sizin tarafınızdan. Yoksa siz, kural tanımaz bir ikili misiniz?
- DOKUNMA SANATI
Parmak uçlarında bir dokunma sanatıyla tanışın. Öpüşmek yok, sarılmak yok, daha fazlası hiç yok. Sadece küçük dokunuşlarla birbirinize olan duyguları hissettirmeyi deneyin. Hissedeceksiniz ve hatta daha çok seveceksiniz. Zevki kısıtlayan ve sonuca ulaşmayı engelleyen bu madde, ulaşılmaz sonu daha çekici hale getirmeyi amaçlıyor. Çünkü zor olanı seviyor insan, her defa…
- RUHUNU DİNLENDİR
İnsan kendini iyi tanımalı. Hatta, bazen yeniden tanışmalı diyebilir miyiz? Geçen günlerde neler değişti, neler yaşandı ve nasıl birine dönüştünüz? Hiç düşündünüz mü? Partnerler birbirine alan ve vakit tanıyarak kendi iç yolculuğuna çıkabilir ve kendini yeniden tanıma yolunda bir adım daha atabilir. Böylece uzun yıllardır süregelen aşkı daha sağlıklı, seksi ise daha ateşli hale getirebiliriz. Önce can, sonra canan.
- YENİDEN FLÖRT
Flört için her zaman vaktimiz var. Küçük jestler, güzel sözler ve anlamlı bakışlar tam da bunun için. Sürprizlerle dolu iki insan olduğunuzu unuttuysanız yeniden hatırlatmak isteriz. Çapkın bakışlar ve o eski numaralar hala işe yarıyor.
- DOĞAL HABİTAT
Rutin bir ilişkinin anlamını yitiren merkezi. Yatak odanızı bir uyku üssünden bir yaşam alanına dönüştürmekle işe başlayalım. Burası yalnızca uyuyakaldığınız ve uyandığınız bir yer olmaktan çıkacak ve tüm çift eylemlerinizin merkezi olacak. Seks, sohbet ve rock’n roll da buna dahil.
- ENERJİ PATLAMASI
Derin bir nefes alın ve harekete geçin. Spor ve egzersiz gibi fiziksel aktiviteler sayesinde hem mental hem fiziksel olarak daha iyi hissedeceksiniz. Bu sayede hem kondisyon kazanacak hem de form tutacaksınız. İlerleyen yaş, enerji kaybı, hayat koşuşturması veya iş stresi bünyenizde olumsuz etkilerde bulunabilir. Düzenli hareket alışkanlığıyla enerjiyi yükseltiyoruz.
- FAYDALI ALIŞKANLIKLAR
Seks, seks ve seks. Kendi kendine gelişemeyecek ve oluşamayacak bu eylem için iki kişiye ve ortak isteklere ihtiyaç var. Seks için gerekli olan belki de süreklilik kazanmasıdır. Olamaz mı? Cinsel hayatınızda bir alışkanlık ve süreklilik yaratın. Bu sayede ona yabancılık çekmeyeceksiniz.