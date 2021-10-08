İlişkideki heyecan nasıl yeniden alevlenir? 24 seksi önerimiz var

İçindekiler İLİŞKİYE HEYECAN KATMA YOLLARI

Rutinin dışına çıkmak isteyenler ve heyecandan yoksun ilişkilerini ‘ilk günkü gibi’ yaşamanın yollarını arayanlar için sistemi yeniden başlatıyoruz. Yatak odasındaki ilk görevinize hazır olun!

Yazı: Baran Alışkan

Elele Dergisi / EYLÜL 2021

Heyecanını yitiren yatak odasında yolunda gitmeyen bir şeyler var. Şimdi, sistemi yeniden başlatıyoruz. Rutinin dışına çıkmak isteyen çiftlere kulak veriyor ve heyecandan yoksun ilişkiyi, ‘ilk günkü gibi’ yaşamanın yollarını arıyoruz. İlk göreve hazır mısınız?

Kaçamak bakışlar, şehvetli dokunuşlar ve soluk soluğa geçen günler mazide kaldı. İlk günlerin ateşi hatırımızda, sesleriyse hala kulağımızda yankılanıyor. Yatak odamızdaki heyecan, adeta prim gününü doldurmuş ama neredeyse emeklilikte yaşa takılmış gibi bir havaya sahip. Öyle ki rutine oturmuş bu ilişki, dumanı tüten bir köz gibi ne yanıyor ne sönüyor. Bu için için yanışa bir son vermek ise tek dileğimiz. İlk günlerini arayan uzun dönem aşklarında emekliliği bir kenara bırakacak ve yeni bir sayfa açacağız. Yatak odamızdaki alevi harlayacak, dosta güven, düşmana kıskançlık vereceğiz. İlk günlerini arayan bu aşk; aradan geçen zamanın kattığı tecrübesine, geçen olağanüstü gecelere ve birbiri için atan kalplere güvenerek tabiri caizse sistemi yeniden başlatıyor. Dikkat edin, bu bir reklam kampanyası değil. ‘Eskiyi getir, yeniyi götür’ gibi bir iddiamız yok; ama bazı eskilerin yerine yeni alışkanlıklar getirmeyi bir görev kabul ediyoruz. Doğrusu, biz değil, siz kabul ediyorsunuz. Çünkü bu bir görevler listesi. Herkes hazırsa başlıyoruz. Operasyonun adı: Yeniden başlat!

İLİŞKİYE HEYECAN KATMA YOLLARI