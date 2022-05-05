Retro geliyor! Eski sevgiliniz nasıl geri döner? Eski sevgiliyi geri kazanmanı 9 yolu

Ayrılıktan sonraki dönem herkes için yıpratıcıdır. Sürekli yaşadıklarımızı düşünerek kendimizi harap ettiğimiz dönemi atlatmak zorlayıcı olabilir. Bu dönemi yaşamakta süre gelen dönemin içinde gayet normaldir. Özellikle ayrılıktan sonraki alışma döneminde düşünmen gereken tek şey ona karşı olan gerçek hislerin. Onu gerçekten istiyor musun? Yoksa sadece egoyla mı savaşıyorsun? Bazen bitmesi en doğrusudur. Eğer ayrılmanızın pek çok sebebi varsa ondan uzak durmanı tavsiye edebiliriz ama eğer ayrılma nedeniniz göz ardı edilebilecek sebeplerdense o zaman vereceğimiz 9 tavisye ile eski sevgilini geri döndürebiliriz! İşte eski sevgilini geri kazanmanı sağlayabilecek 9 tavsiye...

Gerçekten ona dönmek istiyor musun?

Tabi ki onu özlemen ve hayatında tekrar istemen normal. Ama kendini gerçekçi bir şekilde sorgulamalısın. Onu tekrar GERÇEKTEN hayatında istiyor musun? Kalbinin kırılması ve alışkanlık sebebiyle hayatında büyük bir boşluk hissi oluştuğundan onu geri istesen de sadece kötü hissettiğin için ona tekrar dönmek çok da mantıklı bir seçenek olmayabilir. Konuyu olgunca eleştirmeli ve senin için iyi olacak mı onu sorgulamalısın. Onunla ayrılabilir, hala ona karşı hislerin olabilir ama en mantıklısı geçmişi geçmişte bırakmak. Sonuçta ayrılmanızın bir sebebi var. Ego ve inatçılık sebebiyle iki taraf da istese de adım atmayabilir. Ama sana vereceğimiz tavsiyeler eski sevgilini geri kazanma konusunda da yardımcı olabilir.



Şimdilik biraz uzak dur

Zaman geçtikçe daha doğru bir karar alma şansın artacak. Aynı zamanda eski sevgilinle arana mesafe koymak, onun seni özlemesini sağlar. Eğer sürekli onun yanında buluyorsan kendini veya telefon başında onu bekliyorsan, erişilebilir olduğunu düşünürse artık ilgi çekici gelmeyebilirsin. Böyle durumlarda ters psikoloji işe yarayabilir. İşkence gibi olsa da ondan biraz uzak durmalı, hiç beklemediği anda karşısına çıkmalısın.



Sorunları gözlemle

Ayrılıklar, insanın kendi hayatındaki sorunları görmesi için müthiş bir fırsattır. Hayat stilindeki yanlışları ve gelecekte ne istediğini görebilirsin. Evet eski sevgilini hayatına geri almak istiyorsun, peki başka? İlişkideki yerini ve yanlışlarını tespit edersen yeniden başladığınızda tekrar aynı hataları yapmazsın. Ona artık farklı biri olduğunu gösterirsen sana yeniden bir şans verebilir.

Spora başla

Çoğu kişinin yaptığı gibi sende spora başlarsan fit olmaktan daha çok şey elde edebilirsin! Uzun ilişkide olmak insanın kendini biraz salmasına sebebiyet olabilir. Bir insanın yanında rahatça davranmak ne kadar iyi olsa da buna karşın görünümünü etkileyebilir. Egzersiz yapıp yediklerine dikkat etmek hem daha sağlıklı olmanı sağlayacak hem kafanı düşünmek istemediğin şeylerden alacak hem de eski sevgilin neleri kaçırdığını gösterecek!



Umurunda değilmiş gibi davran

Onu direkt kıskandırmaya çalışma. Sosyal medyadan biraz uzaklaş. Ama bekar olduğunu dünyaya gösterebilirsin de! Gözünden uzak olduğu zaman hayatını merak edecek ve ilk adımı onun atmasını sağlayacak. Mutlu olduğunu belli et, kendini yenile. Kısaca eski partnerinden uzaklaşarak kendine odaklanmak hem mental olarak hem de onu elde etme planların açısından iyi olacak.

Dönüşün muhteşem olsun

Sosyal medyaya dön. Ama sakın ola ki bir sürü fotoğraf veya ona göndermeli sözler paylaşma. Ortak arkadaş ortamında veya okulda/işte karşılaştığında uzun zamandır görmediğin samimi bir arkadaşın gibi davran. Bunu yaparken güzel giyinmiş olmayı da unutma. Amacının onun sinirini bozmak değil, ayrılmış olduğunuzu atlattığını göstermek ve ayrılık kararını sorgulamasını sağlamak!

Kıskandır ama kıskanma!

Olaylar kızışmaya başladığı zaman ikinizde aynı oyunu oynamaya çalışacaksınız. Birbirinizi kıskandırmak için elinizden geleni yapacaksınız. Sakın buna düşme ve olgun davranışların ile onu oyununa getir.

"Kazara" denk gelmek

Aynı ortama çağırıldığınızda sakın gitmemezlik yapma. Arada birbirinizi görmeniz senin için iyi bir şey. Birbirinizi gördüğünüz anda duygularının hala devam ettiğini de gözlemlemelisin. Tabi aynı şey onun için de geçerli. Seni geri istediğini hiç beklemediği bir anda fark edebilir.

Hayatından kopma

Onun özel günlerini kutla. Sürekli hayatında bir kenarda ol. Ona seninle olmak nasıldı ona hatırlat. Sosyal medyada seni görmesine izin ver. Onun anlayabileceği şekilde hikayeler atmak dozunda olursa etkili olabilir. Buradaki amaç, ona senin tekrar beraber olmak istediğini göstermek değil, onun tekrar birlikte olmak istemesini sağlamak veya böyle hisler zaten varsa ortaya çıkarmak.

Yeni hobiler edin

Hep yapmak istediğini ama fırsat bulamadığın, eski partnerinin seni öyle görünce şaşıracağı yeni hobiler edinmelisin. Meşgul ama keyifli bir hayatın olduğunu, artık onu aştığını görmeli. Seni yeni şeyler yaparken görmek, ona seni sandığı kadar iyi tanımadığını gösterirken, tekrar hayatında olma arzusu oluşturabilir.

Arkadaşça kal

Yeniden konuşmaya başladıysanız arkadaşça sohbetler sizi birbirinize farklı bir şekilde yaklaştıracak. Ona seni özlediğini hatırlatacak. Ama bundan önce yapman gereken bütün olayı arkadaşça tutmak ve bunun ötesinde bir adım atmamak. Onu romantik bir randevuya çağırmamalı veya onu ne kadar özlediğini ve sevdiğinle ilgili bir konuşma yapmamalısın.





Bu tavsiyeler uyarsan, eski sevgilin seni hayatında tekrar isteyebilir. Ama unutma ki eski sevgilini özlemek gayet normal önemli olan kendi geleceğin için doğru kararı vermek. Peki sen ne kadar eski sevgilini geri istiyorsun?