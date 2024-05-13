Zombieing ve Submarining nedir? Kimler Geldi Kimler Geçti ile popüler olan terim

İlişkide Zombieing ve Submarining terimleri ne anlama geliyor merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Artık yeni nesil ilişki terimleri özellikle Z kuşağı tarafından sıklıkla telaffuz ediliyor. Netflix'teki diziler de bu terimlerin merak edilmesinde büyük etken. Önce You dizisi şimdi de Kimler Geldi Kimler Geçti... 9 Mayısta Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde geçen Zombieing, Submarining merak konusu oldu. Sizler için bu terimlerin anlamlarını araştırdık...

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Zombieing

Zombieing, sizi hayalet olarak gören birinin, yani hayatınızdan kaybolan ya da herhangi bir sebep olmadan ya da bir "elveda" gibi bir ifade olmaksızın sizinle konuşmayı bırakan birinin, herhangi bir açıklama ya da özür dilemeden sizinle yeniden iletişim kurmaya başlamasıdır.

Bu genellikle birisinin kendisinden bir süre haber alamayınca birdenbire size mesaj göndermesi şeklinde olur, ancak başka şekillerde de olabilir; size rastgele bir hediye göndermesi veya habersiz araması gibi.

Not: Yakınınızdaki kafede eski sevgilinizle karşılaşırsanız bu Zombieing değildir, bu sadece coğrafi olasılıktır. Üzgünüz..

Submarining

Submarining, birisiyle bir süreliğine flört ettiğinde, açıklama yapmadan ortadan kaybolduğunda ve sonra yine açıklama yapmadan yeniden ortaya çıktığında yaptığı şeydir. Örneğin, birkaç randevudan sonra ortadan kaybolabilirler, kararlı bir ilişkiyi aniden veya açıklama yapmadan sonlandırabilirler, hatta bir arkadaş veya aile üyesiyle tüm iletişimi kesebilirler.

O kişi yine üç ay sonra rastgele bir şekilde size film izlemeye gitmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj atabilir.

Bu erkek/kadın size dünyaları vereceğine ve size gerçekten iyi davranacağına söz vermiş olsa da, sizi hiçliğin ortasında asılı bıraktıklarını hatırlamak önemlidir. Sevdiğiniz bir kişiden aniden uzaklaşmak, birçok olumsuz duyguyu beraberinde getirebilir ve hatta bazen kendinize olan saygınızı zedeleyebilir.

Temel olarak, sanki haftalarca veya aylarca suyun altında ve gözden uzak kalmışlar, sonra hayatınızda yeniden ortaya çıkmışlar ve sizi şaşkına çevirmişler gibi.

Eğer Submarininge maruz kalıyorsanız, o kişi size layık olmadığınızı hissettirdiyse, size geri döndüklerinde duygularınızı akıllıca yönetmeniz gerekir. Suçlu olan kişiye nereye gittiklerini sormak isteyebilirsiniz veya sakin davranmayı tercih edebilirsiniz. Her iki durumda da onlara bir şans daha verme konusunda baskı hissetmeyin.