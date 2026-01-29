Bilimsel olarak açıklandı! Bir erkeğin evlenmek istemediğini gösteren işaretler
Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri eşliğinde, partnerinizin evlenmek istemediğini gösteren işaretler inceliyor ve bu belirsizliğin ardındaki duygusal kaçınma gerçeğini masaya yatırıyoruz...
Aşk her zaman mutlu sonla biten bir imza anlamına mı gelir? Psychology Today ve Cleveland Clinic verileriyle, bir erkeğin evliliğe neden mesafeli durduğunun ardındaki psikolojik şifreleri ve kaçınılmaz işaretleri deşifre ediyoruz.
1. Gamofobi (Evlilik Korkusu) Belirtileri
Cleveland Clinic gibi sağlık kaynakları, evlilik istememeyi bazen bir "fobi" olarak tanımlar. Bu durumdaki erkekler sadece isteksiz değildir, evlilik düşüncesi onlarda fiziksel semptomlara (kalp çarpıntısı, nefes darlığı, terleme) yol açabilir.
Yabancı Kaynaklı Belirti: Sürekli bir "hata yapma" korkusu. Yanlış kişiyle evlenip hayatını mahvetme endişesi, en ufak bir kusurda partnerinden soğumasına neden olur.
2. "Forever Girlfriend" (Sonsuza Dek Sevgili) Tuzağı
Psychology Today makalelerinde sıkça vurgulanan bir kavramdır. Bazı erkekler, evliliğin getirdiği tüm konforları (duygusal destek, sosyal statü, düzenli cinsel hayat) sevgiliyken de alabildikleri için evliliği "gereksiz bir risk" veya "fazladan sorumluluk" olarak görürler.
İşaret: Evliymiş gibi yaşayıp, "İmzaya ne gerek var, böyle çok mutluyuz" argümanına sıkı sıkıya sarılmak.
3. Duygusal Kaçınma (Avoidant Attachment)
Yabancı psikoloji araştırmaları (özellikle Attachment Theory üzerine olanlar), evlenmek istemeyen erkeklerin çoğunun "Kaçıngan Bağlanma" stiline sahip olduğunu gösterir.
İşaret: Yakınlık arttıkça (örneğin siz evlilikten bahsettikçe) partnerin aniden duygusal olarak soğuması, "kendi alanına" çekilmesi ve hatta sebepsiz kavgalar çıkararak mesafeyi korumaya çalışması.