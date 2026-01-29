Bilimsel olarak açıklandı! Bir erkeğin evlenmek istemediğini gösteren işaretler

2. "Forever Girlfriend" (Sonsuza Dek Sevgili) Tuzağı

Psychology Today makalelerinde sıkça vurgulanan bir kavramdır. Bazı erkekler, evliliğin getirdiği tüm konforları (duygusal destek, sosyal statü, düzenli cinsel hayat) sevgiliyken de alabildikleri için evliliği "gereksiz bir risk" veya "fazladan sorumluluk" olarak görürler.

İşaret: Evliymiş gibi yaşayıp, "İmzaya ne gerek var, böyle çok mutluyuz" argümanına sıkı sıkıya sarılmak.