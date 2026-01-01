Dengesiz bir ilişkide olduğunuzu gösteren 5 işaret

İlişkide bir şeylerin yolunda gitmediğini en çok küçük değişiklikler bile hissettirir. İşte partnerinizle olan bağınızı yeniden gözden geçirmenize neden olacak, dengesiz bir ilişkide olduğunuzu gösteren 5 temel işaret...

1. DUYGUSAL YATIRIMI SADECE SİZİN YAPMANIZ

Bir ilişkide çaba, kürek çekmek gibidir; eğer sadece bir kişi küreklere asılıyorsa o tekne kendi ekseninde döner durur. Planları hep siz yapıyorsanız, tartışmaları hep siz yumuşatıyorsanız veya ilişkinin geleceği için sadece siz kafa yoruyorsanız, bu ciddi bir dengesizlik işaretidir.

Semptom: Kendinizi sürekli "ilişkiyi ayakta tutan tek kişi" gibi yorgun hissedersiniz.

2. "YUMURTA KABUKLARI ÜZERİNDE" YÜRÜMEK

Partnerinizin o anki ruh haline göre davranmak zorunda hissediyor musunuz? Eğer onun tepkisinden korktuğunuz için düşüncelerinizi gizliyor veya neşesini kaçırmamak adına sürekli kendinizden ödün veriyorsanız, ilişkinizde güvenin yerini kontrol almıştır.

Semptom: Gerçek düşüncelerinizi söylemeden önce "Acaba şimdi ne der, nasıl tepki verir?" diye uzun uzun düşünmek.

3. BELİRSİZLİK VE "SICAK-SOĞUK" DÖNGÜSÜ

Dengesiz ilişkilerin en belirgin özelliği tutarsızlıktır. Bir gün size dünyanın en değerli insanıymışsınız gibi hissettiren partneriniz, ertesi gün sebepsizce uzaklaşabilir veya soğuk davranabilir. Bu "aralıklı pekiştirme", kişiyi ilişkiye bağımlı hale getirir ancak asla huzur vermez.

Semptom: İlişkinin güvenli bir liman değil, ne zaman patlayacağı belli olmayan bir yanardağ gibi hissettirmesi.

4. ALMA-VERME DENGESİNİN KAYBOLMASI

Bu sadece maddi bir denge değil, daha çok manevi bir paylaşımdır. Siz onun en küçük bir sorununda tüm işinizi bırakıp yanına koşarken, o sizin en ihtiyaç duyduğunuz anda "meşgul" mü? Eğer ihtiyaçlarınız sürekli göz ardı ediliyor veya erteleniyorsa, terazinin kefeleri bozulmuş demektir.

Semptom: Kendi ihtiyaçlarınızı dile getirdiğinizde kendinizi "bencil" veya "çok şey istiyormuş" gibi hissetmeniz.

5. KENDİNİZİ YALNIZ VE DEĞERSİZ HİSSETMEK

Kulağa tuhaf gelebilir ama en derin yalnızlıklar bazen bir ilişkinin içindeyken yaşanır. Yanınızda biri varken hala anlaşılmadığınızı, takdir edilmediğinizi ve duygusal olarak desteklenmediğinizi hissediyorsanız; o ilişki size bir şey katmak yerine sizden bir şeyler götürüyor demektir.

Semptom: İlişki içindeyken özgüveninizin artmak yerine her geçen gün azalması.