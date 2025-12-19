Flört döneminden sevgililiğe geçtiğinizi gösteren 5 işaret

1. "Ben" Değil, "Biz" Dili Hakimiyeti

Flört döneminde planlar genellikle kişisel tercihler etrafında dönerken, sevgililikte dil doğal bir şekilde dönüşür. Gelecek hafta sonu için, bir ay sonraki konser için veya sadece akşam yemeği için konuşurken kurulan cümleler otomatik olarak "Yapar mıyız?", "Gider miyiz?" şeklini alır. Eğer bir plan yapılırken sizin orada olacağınız varsayılıyorsa, o görünmez eşik aşılmış demektir.