Flört döneminden sevgililiğe geçtiğinizi gösteren 5 işaret
Flört aşaması, ilişkinin en heyecanlı ama aynı zamanda en belirsiz dönemidir. "Acaba o da benim kadar ciddi mi?" ya da "Şu an tam olarak neyiz?" soruları kafanızı kurcalıyorsa, flörtün o tatlı belirsizliğinden sevgililiğin güvenli limanına geçtiğinizi fısıldayan bazı işaretler vardır...
Flört döneminden sevgililiğe geçtiğinizi anlamanın tabii ki yolları var. İşte ilişkinizin artık bir üst seviyeye taşındığını, yani artık resmen "sevgili" olduğunuzu gösteren 5 kritik işaret...
1. "Ben" Değil, "Biz" Dili Hakimiyeti
Flört döneminde planlar genellikle kişisel tercihler etrafında dönerken, sevgililikte dil doğal bir şekilde dönüşür. Gelecek hafta sonu için, bir ay sonraki konser için veya sadece akşam yemeği için konuşurken kurulan cümleler otomatik olarak "Yapar mıyız?", "Gider miyiz?" şeklini alır. Eğer bir plan yapılırken sizin orada olacağınız varsayılıyorsa, o görünmez eşik aşılmış demektir.
2. Sosyal Medyada "Resmileşme"
Günümüzde ilişkinin ciddiyetini gösteren en modern işaretlerden biri sosyal medya paylaşımlarıdır. Sevgililiğe geçişte genellikle "Soft Launch" dediğimiz, karşı tarafın yüzünün tam görünmediği ama hayatınızda birinin olduğunun sinyalini veren paylaşımlar başlar. Bir restoranda karşılıklı iki tabak, birbirine değen iki kahve bardağı veya omuzda bir el... Bu küçük kareler, "Benim hayatımda özel biri var" demenin dijital yoludur.
3. "Acil Durum Kişisi" Haline Gelmek
Flört döneminde genellikle sadece en iyi anlar paylaşılır. Ancak sevgililik, kötü günleri de kapsar. Gün içinde başınıza gelen sinir bozucu bir olayı ilk ona anlatmak istiyorsanız ya da hastalandığınızda çekinmeden yardım isteyebiliyorsanız, aradaki o "mesafeli nezaket" yerini samimiyete bırakmıştır. Artık sadece eğlence ortağı değil, birbirinizin sığınağı olmuşsunuzdur.