Flört trendi: İlişkilerde kaygılı bağlanma ve başa çıkma yolları

Bağlanma stilleri, temelleri bebeklik döneminde atılan ve yetişkinlikteki romantik ilişkilerimizi şekillendiren görünmez şablonlardır.

Kaygılı bağlanan bireyler, genellikle reddedilme ve terk edilme korkusuyla yaşarlar. Partnerleriyle "tek bir vücut" olmak isterken, farkında olmadan onları kendilerinden uzaklaştırabilirler.

Kaygılı Bağlandığınızı Gösteren 5 İşaret

Aşırı Duyarlılık: Partnerinizin ses tonundaki küçücük bir değişimden veya yüz ifadesinden felaket senaryoları üretmek.

Sürekli Onay İhtiyacı: Sevilip sevilmediğinizi duymaya, hissetmeye dair bitmek bilmeyen bir açlık yaşamak.

Hızlı Bağlanma: İlişkinin çok başında partnerinizi hayatınızın merkezi yapmak ve onsuz bir hayatı hayal edememek.

Oyunlar ve Stratejiler: İlgi çekmek veya partneri test etmek için "Geç cevap yazayım da kıymetimi anlasın" gibi pasif-agresif davranışlarda bulunmak.

Kendi İhtiyaçlarını Ertelemek: Terk edilmemek uğruna kendi sınırlarından ve isteklerinden sürekli taviz vermek.

Bu Döngüden Nasıl Çıkılır?

Kaygılı bağlanma bir kader değil, bir öğrenilmişliktir. Bu döngüyü kırmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Tetikleyicilerinizi Tanıyın: Sizi neyin kaygılandırdığını fark edin. "Mesaja 1 saat geç dönmesi beni değersiz mi hissettiriyor, yoksa sadece işi mi var?" sorusunu kendinize sorun.

Açık İletişim Kurun: "Beni sevmiyor musun?" demek yerine, duygularınızı paylaşın: "Mesajlarına cevap alamadığımda kendimi yalnız hissediyorum, bu konuda bana destek olur musun?"

Kendi Merkezinize Dönün: Mutluluğunuzu sadece partnerinizin davranışlarına bağlamayın. Hobilerinize, arkadaşlarınıza ve kendinize ayırdığınız vakti artırın.

Doğru Partner Seçimi: Kaygılı bağlanan biri için en zorlayıcı partner, "kaçınan" bağlanma stiline sahip olanlardır. Sizin yakınlık ihtiyacınıza kaçarak cevap veren biriyle iyileşmeniz güç olabilir. Tutarlı ve güvenli bağlanan kişilere şans verin.