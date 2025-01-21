Gökçe Bahadır’a Emir Ersoy’dan 15 milyonluk Porsche hediyesi

Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır’a 15 milyon TL değerinde bir Porsche aldı. Bahadır’ın bu lüks araç için özel sürüş dersleri aldığı da ortaya çıktı.

Aşk ve Evlilik:

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışırken aşka yelken açmış ve kısa süre sonra evlenmişlerdi. Çift, İzmir Alaçatı’da, yakın aile üyeleri ve dostlarının katılımıyla gerçekleşen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımlarını atmıştı.

Yeni Yıl Hediyesi:

Emir Ersoy, Gökçe Bahadır’a 2025 yılına özel olarak 15 milyon TL değerinde bir Porsche hediye etti. Hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan Bahadır, sürüş becerilerini daha da geliştirmek amacıyla özel dersler almaya başladı.