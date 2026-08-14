İİlişkilerde trend kelime 'situationship' çıkmazından kurtulmanızı sağlayacak 4 adım

Eğer siz de bir partnerle düzenli zaman geçiriyor, duygusal ya da fiziksel bir yakınlık paylaşıyor fakat iş "biz neyiz?" sorusuna geldiğinde kendinizi bir sis bulutunun içinde buluyorsanız, bu belirsiz döngüyü kırma zamanınız gelmiş demektir.

İşte duygusal sağlığınızı koruyarak situationship’ten çıkmanızı ve ilişkinize netlik kazandırmanızı sağlayacak 4 etkili öneri...

1. Önce Kendi Sınırlarınızı ve İsteklerinizi Netleştirin

Bir başkasından netlik talep etmeden önce, kendi içinizde ne istediğinizi tam olarak tanımlamalısınız. Bu süreçte kendinize karşı dürüst olun:

Gerçekten bağlılık içeren, geleceğe dönük bir ilişki mi istiyorsunuz?

Yoksa sırf karşı tarafı kaybetmemek için mi "şimdi böyle idare edelim" rolü oynuyorsunuz?

Sendi ihtiyaçlarınızı net bir şekilde kabul etmek, karşı tarafla yapacağınız konuşmada bocalamanızı engeller ve tavrınızın arkasında durmanızı sağlar.

2. "Biz Neyiz?" Konuşmasından Kaçınmayı Bırakın

Situationship’lerin uzamasının en büyük nedeni, taraflardan birinin "düzeni bozma" ya da "karşı tarafı ürkütme" korkusuyla iletişimden kaçınmasıdır. Ancak açık ve doğrudan iletişim kurmak bir zayıflık değil, özsaygı göstergesidir.

Karşı tarafla sakince ve suçlamadan konuşun. Duygularınızı ve beklentilerinizi ifade edin: "Seninle vakit geçirmekten keyif alıyorum ancak belirsizlik beni yoruyor. İleriye dönük ortak bir ilişki vizyonumuz olup olmadığını anlamak istiyorum." Bu konuşma, ilişkinin yönünü belirleyecek en kritik virajdır.

3. Olumsuz Bir Yanıta Hazırlıklı Olun ve "Belki Değişir" İllüzyonuna Kapılmayın

Konuşmanın ardından karşı taraf bağlılık istemediğini, "şu an bir ilişkiye hazır olmadığını" veya durumdan memnun olduğunu söyleyebilir. Bu aşamada en sık yapılan hata, “Biraz daha zaman geçerse fikri değişir” düşüncesiyle kalmaya devam etmektir.

Karşı tarafın sözlerini olduğu gibi kabul edin. Bir insanın potansiyeline veya değişme ihtimaline değil, size sunduğu mevcut gerçekliğe odaklanın. Eğer beklentileriniz örtüşmüyorsa, kendi sınırlarınızı koruyarak geri çekilme cesaretini gösterin.

4. Alanınızı Temizleyin ve İletişime Sınır Getirin

Situationship’i sonlandırma kararı aldığınızda, "arkadaş kalalım" teklifi cazip gelebilir. Ancak duygularınız henüz tazeyken iletişimi aynı sıklıkta sürdürmek, sizi yine aynı belirsizlik döngüsüne sokar.

Kendi duygusal detoksunuzu gerçekleştirmek için bir süre mesafe koyun. Sosyal medyada sürekli takibinde kalmamak, mesajlaşma sıklığını kesmek veya tamamen bitirmek, zihninizi ve kalbinizi yeni ve sağlıklı ilişkilere açmanız için gereken alanı yaratacaktır.