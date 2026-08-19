İlişkide manipüle edildiğinizi gösteren 5 işaret

3. Sevgiyi Bir Ödül veya Cezalandırma Aracı Olarak Kullanmak

İlişkide duygusal ceza mekanizmaları işliyorsa burada sağlıklı bir bağdan bahsetmek zordur. İstediği bir şey olmadığında size sessizlik cezası (silent treatment) kesen, ilgisini ve sevgisini aniden çeken ya da "Eğer beni sevseydin bunu yapardın" gibi şartlı cümleler kuran biri, duygusal ihtiyaçlarınızı bir pazarlık unsuru haline getiriyor demektir.