İlişkide manipüle edildiğinizi gösteren 5 işaret
İlişkilerde duygusal manipülasyon genellikle yavaş ve hissettirmeden ilerler. Zamanla kişinin kendine olan güvenini eriten bu süreç, sağlıklı bir iletişimin yerini görünmez bir baskı mekanizmasına bırakır. Peki, ilişkide manipüle edildiğinizi gösteren işaretler neler?
Bir ilişkide duygusal olarak manipüle edildiğinizi gösteren en belirgin 5 işaret...
1. Kendi Hafızanızdan ve Algınızdan Şüphe Etmek (Gaslighting)
Manipülasyonun en sık başvurulan yöntemlerinden biri, yaşanmış olayları veya söylenmiş sözleri tamamen inkar etmektir. Karşı tarafın "Ben asla öyle bir şey söylemedim", "Sen uyduruyorsun" veya "Her şeyi kafanda kuruyorsun" şeklindeki ısrarlı söylemleri, bir süre sonra kendi hafızanızdan ve akıl sağlığınızdan şüphe etmenize yol açar. Haklı olduğunuz konularda bile kendinizi özür dilerken bulabilirsiniz.
2. Sürekli Suçlu Hissettirilmek ve Rollerin Değişmesi
Partnerinizin hatalı olduğu veya sizi incittiği bir konuyu dile getirdiğinizde, konuşmanın sonunda bir şekilde yine suçlu çıkan taraf siz olursunuz. Sorumluluk almaktan kaçınan manipülatif kişiler, konuyu saptırarak veya sizin geçmişteki hatalarınızı öne sürerek kendilerini "mağdur" konumuna getirir. Sonuç olarak, hakkınızı ararken kendinizi karşı tarafı teselli ederken görebilirsiniz.
3. Sevgiyi Bir Ödül veya Cezalandırma Aracı Olarak Kullanmak
İlişkide duygusal ceza mekanizmaları işliyorsa burada sağlıklı bir bağdan bahsetmek zordur. İstediği bir şey olmadığında size sessizlik cezası (silent treatment) kesen, ilgisini ve sevgisini aniden çeken ya da "Eğer beni sevseydin bunu yapardın" gibi şartlı cümleler kuran biri, duygusal ihtiyaçlarınızı bir pazarlık unsuru haline getiriyor demektir.