İlişkilerde trend kelime: Delusionship nedir?

İngilizcedeki delusion (sanrı, hayal, yanılsama) ve relationship (ilişki) kelimelerinin birleşiminden türetilen bu kavram, günümüzün maskeli ya da tek taraflı aşk çıkmazlarını rasyonel bir şekilde gözler önüne seriyor.

Peki, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bu psikolojik ve modern romantik akım tam olarak ne anlama geliyor? Gelin, dertten tasadan uzak görünen ama aslında içten içe çalkantılı bir ruh halini barındıran bu kavramı dürüstçe masaya yatıralım.

Delusionship Nedir?

En basit ve dürüst tanımıyla delusionship; bir kişinin, karşısındaki insanla gerçekte var olmayan, tamamen kendi zihninde kurduğu ve büyüttüğü "hayali" bir ilişki yaşaması durumudur.

Burada su gibi akıp giden iki taraflı bir flörtten ya da somut bir paylaşımdan söz edemeyiz. Ortada ne ilan edilmiş bir aşk vardır ne de karşılıklı verilmiş sözler. Kişi, metroda sadece birkaç saniyeliğine göz göze geldiği bir yabancıyla, sosyal medyada fotoğraflarını beğendiği bir ünlüyle ya da sadece "Merhaba" dediği bir iş arkadaşıyla zihninde çoktan evlilik planları yapmaya başlamıştır bile.

"Delusionship" Yaşadığınızın Belirtileri Nelerdir?

Bahanelerin arkasına sığınmadan, kendinize karşı dürüst olma vakti! Eğer aşağıdaki durumları sıkça yaşıyorsanız, rasyonel dünyadan biraz uzaklaşmış olabilirsiniz:

Senaryoları Zihinde Kurup Yaşamak: Karşı taraftan gelen ufacık bir sinyali (bir bakış, bir beğeni veya kısa bir mesaj) saatlerce analiz edip, kafanızda asil ve devasa bir aşk hikayesine dönüştürüyorsanız.

Gelecek Planlarında Başrolü Ona Vermek: Gerçek hayatta doğru dürüst sohbetiniz bile olmayan biriyle, dertten tasadan uzak yaz tatili planları yapıyor, onun seveceği tarzda kıyafetler seçiyorsanız.

Kırmızı Bayrakları (Red Flags) Görmezden Gelmek: Karşı tarafın sizinle ilgilenmediğini gösteren maskesiz gerçekleri, "Aslında o da beni seviyor ama şu an çok yoğun" gibi bahanelerle dürüst olmayan bir şekilde rasyonelleştirmeye çalışıyorsanız.

Dijital Dünyanın Yanılsaması ve Sosyal Medya Etkisi

Neden günümüzde bu kavram popüler kültürün merkezine oturdu? Çünkü sosyal medya, insanlara dair maskeli bir erişilebilirlik illüzyonu yaratıyor. Birinin günlük hayatını, kahve içtiği yeri, dinlediği şarkıları ekran başından izledikçe, onunla dürüst ve derin bir bağ kurduğumuzu zannediyoruz. Bu durum da zihnimizde su gibi akıcı ama tamamen tek taraflı bir illüzyon dünyası inşa etmeyi kolaylaştırıyor.

Delusionship’ten Gerçek İlişkilere: Ne Yapmalı?

Hayal kurmak, ruhun asil ve yaratıcı gıdalarından biridir; insanı motive eder ve keyif verir. Ancak zihindeki bu sanrılar, gerçek dünyadaki rasyonel ilişkileri kaçırmanıza ve sonunda derin bir hayal kırıklığı yaşamanıza neden oluyorsa tehlike çanları çalıyor demektir.

Kendinizi korumak ve tekrarlayan bu çalkantılı ilişki döngülerinden çıkmak için atılabilecek en dürüst adım, "şimdi ve burada" olmaya odaklanmaktır. Gerçek sevgi; dürüst, karşılıklı, maskesiz ve hayatın gerçek akışı içinde somut adımlarla büyüyen bir duygudur.