İlk buluşmada yapmamanız gereken 8 hata

İlk buluşmada nasıl davranmanız gerektiğine dair sonsuz tavsiye varken, asıl bilmeniz gerekenler 'asla yapılmaması gerekenler'dir. Çünkü unutmayın, ilk randevunun geleceğini belirleyen şey harika olmaktan çok, büyük hatalardan kaçınmaktır. İşte o önemli buluşmada kırmızı çizgiyi geçmemeniz için hazırlanan yasaklar listesi...

1. Eski İlişkinizin Gölgesini Randevuya Taşımak

Büyük Hata: Karşınızdaki kişiye eski sevgilinizden veya ayrılık travmalarınızdan uzun uzadıya bahsetmek.

Neden Kaçınmalısınız? İlk buluşma, pozitif bir enerji ve yeni bir başlangıç vaadi üzerine kurulur. Geçmiş ilişkinizden şikayet etmek veya detay vermek, karşınızdakine hala o defteri kapatmadığınız hissini verir. Ayrıca, ilk buluşmada karşı tarafı duygusal bir yükün altına sokmuş olursunuz. Unutmayın: Bu buluşma, siz ve o anki partnerinizle ilgili.

2. Sürekli Telefonunuzla Meşgul Olmak

Büyük Hata: Telefonu masanın üzerinde tutmak, sürekli gelen bildirimleri kontrol etmek veya sosyal medyada gezinmek.

Neden Kaçınmalısınız? Bu, karşınızdaki kişinin zamanına ve kendisine saygı duymadığınızın en bariz göstergesidir. Birkaç saniyelik bildirim kontrolü bile, o anki sohbetin ve bağın ne kadar önemsiz olduğu mesajını verir. Telefonunuzu çantaya koyun veya sessize alın. Tamamen orada olun.

3. Aşırı Plan Yapmak veya Geleceği Konuşmak

Büyük Hata: Daha ilk buluşmadan evlilik, çocuk isimleri veya tatil planları gibi uzun vadeli gelecek senaryolarını anlatmak veya sormak.

Neden Kaçınmalısınız? "Ne kadar ciddi bir ilişki arıyorum" mesajı vermek isterken, karşınızdakini baskı altına almış olursunuz. İlk buluşmanın amacı, kimyayı test etmek ve eğlenmektir. Bir sonraki adımı konuşmak yerine, birbirinizin ilgi alanlarını ve bugünkü hayatını tanımaya odaklanın.

4. Tek Konuşmacı Olmak (Veya Hiç Konuşmamak)

Büyük Hata: Sohbeti tamamen kendi başarılarınız, işiniz veya hobileriniz üzerine kurmak, karşı tarafa söz hakkı tanımamak ya da tam tersi tüm sorulara tek kelimelik cevaplar vermek.

Neden Kaçınmalısınız? İlişki, bir denge meselesidir. Kendinizi anlatmanız harika, ama aynı zamanda dinlemeyi de bilmelisiniz. Karşınızdaki kişiye "Peki sen ne düşünüyorsun?" veya “Senin için en heyecan verici şey neydi?” gibi açık uçlu sorular sorarak diyaloğu iki yönlü tutun.

5. Menü veya Garson Hakkında Kaba Davranmak

Büyük Hata: Garsona karşı emredici veya saygısız bir dil kullanmak ya da menüdeki bir şeye sürekli burun kıvırmak.

Neden Kaçınmalısınız? Birinin karakterini anlamanın en hızlı yolu, kendisine hizmet etme yükümlülüğü olmayan insanlara nasıl davrandığını görmektir. Kaba veya talepkâr davranışlar, karşınızdaki kişide "Bana da böyle davranır mı?" endişesi yaratır. Nazik ve sabırlı olun.

6. Sadece Kendinizi Övmek ve Abartmak

Büyük Hata: Kendinizi sürekli olarak idealize etmek, kazancınızı abartmak, başarılarınızı şişirmek veya sürekli "Ben, ben, ben" demek.

Neden Kaçınmalısınız? Kendine güven harikadır, ancak kendini beğenmişlik iticidir. İnsanlar, kusursuz bir profilden çok, samimi ve gerçek bir insanla bağ kurmak ister. Başarılarınızdan doğal akışında bahsedin, ancak karşınızdakini etkilemeye çalışırken yapay bir tavır takınmaktan kaçının.

7. Hesap Konusunda Net Olmamak

Büyük Hata: Randevuya çağıran sizseniz hesabı ödemekten kaçmak...

Neden Kaçınmalısınız? Kimin ödeyeceği konusu, özellikle ilk buluşmada gerginlik yaratabilir. Kibarca "Hesabı bölüşebiliriz" teklifinde bulunun ya da hesabı direkt siz ödeyin.

8. Fazla Samimi Olmak (Kişisel Sınırları Aşmak)

Büyük Hata: Daha ilk saatten çok kişisel konulara dalmak, çok fazla fiziksel temas kurmaya çalışmak veya özel hayatla ilgili detaylı sorular sormak.

Neden Kaçınmalısınız? Güven ve samimiyet zamanla oluşur. Çok erken bir aşamada özel konulara girmek, karşınızdaki kişiyi rahatsız edebilir ve sınırlarınızı bilmediğiniz izlenimini verebilir. Enerjinin doğal akışına izin verin; fiziksel ve duygusal yakınlığı zamana bırakın.