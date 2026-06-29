Neden flört edemiyoruz?

2022 Pew Araştırma Merkezi anketine göre; 30 yaş altı erkeklerin %63'ü bekar olduklarını söylerken, aynı yaş grubundaki kadınların yalnızca %34'ü bekar olduklarını söyledi. Ankete katılan bekar erkeklerin yarısı ciddi bir ilişki aradıklarını bildirirken, bekar kadınların yalnızca %35'i aynı şeyi söylüyor...

American Institute for Boys and Men başkanı ve "Of Boys and Men: Why the Modern Male Is Struggling, Why It Matters, and What to Do About It" kitabının yazarı Richard Reeves, bu tutarsızlığın birçok nedeni olabileceğini söylüyor. Genç erkekler ve kadınlar ilişki tanımlarında farklılık gösteriyor olabilir veya belki de kadınlar önceki nesillere göre daha yüksek oranlarda daha yaşlı erkeklerle çıkıyor.

ROMANTİZM KURALLARI DEĞİŞTİ

Ancak Reeves, erkeklerin flört etmekte zorlanmasının başka bir nedeni olduğunu ve bunun romantizm kurallarının değişme şekliyle ilgili olduğunu öne sürüyor.

Yakın zamanda yapılan bir YouGov anketi, kadınların %57'sinin en az bir kez berbat bir randevuya çıktığını söylediğini buldu; erkeklerin ise yalnızca %44'ü aynı şeyi söyleyebiliyor.

Birçok kadın artık ghosting’i, bağlanma sorunlarını ve tacizi kabul etmediğinden, erkekler yollarını değiştirmeye veya flört havuzundan dışlanmaya zorlanıyor.