Partnerinizin ayrılığa hazırlandığını gösteren flört trendi: Cushioning

Kelime anlamı olarak "yastıklama" ya da "darbeyi hafifletme" anlamına gelen Cushioning; bir ilişkideyken partnerin, olası bir ayrılık ihtimaline karşı düşüşünü yumuşatacak "yedek seçenekler" (yastıklar) biriktirmesi durumunu tanımlıyor.

Yani partneriniz sizinle olan ilişkisini henüz resmi olarak bitirmemiştir; ancak arka planda flörtleştiği, mesajlaştığı ve duygusal/fiziksel B planı olarak tuttuğu kişiler vardır.

Peki, ilişkinizde yedek kulübesine itilip itilmediğinizi nasıl anlarsınız? İşte partnerinizin “Cushioning” uyguladığını gösteren en belirgin işaretler...

1. Telefon Gizleme ve Dijital Mesafe Artar

Cushioning uygulayan birinin ilk sığınağı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarıdır. Partneriniz telefonunu sizden kaçırmaya, ekranı yüzü koyu kapatmaya veya bildirimleri gizlemeye başladıysa bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Arka planda başkalarıyla "masum" görünen ama flörtöz hatlarda seyreden iletişimler yürütülüyor olabilir.

2. Duygusal Yatırım ve İlgi Giderek Düşer

Eski tutkulu ve derin sohbetlerin yerini yüzeysel geçiştirmeler alır. Partneriniz sizinle geleceğe dair plan yapmaktan kaçınır, sorunları çözmek yerine halı altına süpürmeyi tercih eder. Çünkü zihnen ve duygusal olarak enerjisini sadece size değil, yedekte tuttuğu diğer alternatiflere de paylaştırmaya başlamıştır.

3. "Sadece Arkadaşım" Cümlesi Sıklaşır

Sosyal çevresinde ya da dijital takibinde aniden beliren yeni veya eski "arkadaşlar" dikkat çekmeye başlar. Bu kişilerle ilgili sorular sorduğunuzda aşırı savunmacı bir tutum sergileyip sizi kuruntu yapmakla, kıskançlıkla veya fazla şüpheci olmakla suçlayabilir (Gaslighting).

4. İlişkideki Tartışmaları Fırsat Olarak Kullanır

Küçük bir anlaşmazlıkta dahi "Belki de yürütemiyoruzdur", "Biz birbirimize uygun değiliz" gibi cümleleri çok çabuk sarf eder. Ayrılık zeminini önceden hazırlamak ve suçluluk hissetmeden kapıyı çekip gidebilmek için pürüzleri büyüterek bahane üretir.

5. Gizli Bir "B Planı" Özgüveni Taşır

Cushioning yapan kişiler, bir ilişkiden çıkıp yalnız kalma korkusu (monofobi) yaşarlar. Bu nedenle tamamen yalnız kalmayacaklarını bildikleri için ilişkideki kriz anlarında daha umursamaz, rahat ve soğuk bir tavır sergilerler. Bu yapay özgüven, arka plandaki "yastıkların" varlığından beslenir.