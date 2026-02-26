Profesyonel dünyanın hayaletleri: İş hayatında 'ghosting'

Bir gün heyecanla mülakata giriyorsunuz, her şey harika gidiyor, "Size döneceğiz" deniliyor ve... Sessizlik. Ya da tam tersi; yeni işe başlaması beklenen aday, ilk iş günü bilgisayarının başında belirmiyor.

Peki, profesyonel nezaketi bir kenara bırakan bu "hayaletleşme" süreci iş dünyasını nasıl değiştiriyor?

GHOSTING SADECE ADAYLARA MI YAPILIYOR?

Eskiden ghosting denilince akla, mülakat sonrası adaya olumlu ya da olumsuz dönüş yapmayan kurumsal firmalar gelirdi. Ancak son yıllarda terazi dengelendi. Artık adaylar da;

Teklif mektubuna cevap vermiyor,

İmzalanmış sözleşmelere rağmen işe başlamıyor,

Hatta bazen iş yerindeki masasını öğle yemeği molasında terk edip bir daha geri dönmüyor.

NEDEN KİMSE "VEDA" ETMİYOR?

İş hayatındaki ghosting’in temelinde genellikle çatışmadan kaçınma ve aşırı dijitalleşme yatıyor. İnsanlar "Hayır" demenin veya olumsuz haber vermenin yaratacağı gerginlikten kaçmak için, hiçbir şey söylememeyi en kolay yol olarak görüyor. Dijital dünyada birini engellemek veya bir e-postayı görmezden gelmek, yüz yüze reddetmekten çok daha zahmetsiz hissettiriyor.

SESSİZLİĞİN GÖRÜNMEZ MALİYETİ

Ghosting, kısa vadede bir "kaçış" gibi görünse de uzun vadede her iki taraf için de ağır bedeller ödetiyor:

İtibar Kaybı: İş dünyası, sandığımızdan çok daha küçük bir yer. Bugün ghosting yaptığınız bir yönetici veya aday, beş yıl sonra karşınıza en kritik projenizde bir karar verici olarak çıkabilir.

Psikolojik Yorgunluk: Cevapsız bırakılan taraf için bu süreç; özgüven kaybı, belirsizlik ve ciddi bir zaman kaybı demek.



