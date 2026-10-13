Trend flört alarmı: Situationship içinde olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Z Kuşağı ve Milenyum kuşağının flört kültürüne damga vuran, sosyal medyanın en çok konuştuğu kavramlardan biri gündemde: Situationship...Peki, situationship içinde olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Tam olarak bir ilişki diyemediğiniz, ama "sadece arkadaşız" geçiştirmesinin de çok ötesinde olan bu tanımsız birliktelikler, modern flört dünyasının en büyük gri alanı. Sevgililik sorumluluklarından kaçarken romantik yakınlığın konforunu yaşamak isteyenlerin tercihi gibi görünse de, bir süre sonra taraflardan biri için sessiz bir belirsizlik krizine dönüşebiliyor.
Peki, siz de farkında olmadan bir "situationship" ağına mı takıldınız? İşte trend flört dünyasının bu kafa karıştırıcı ilişkisinde olduğunuzu gösteren en net işaretler...
1. "Şu An Neyiz?" Sorusunun Cümle İçi Kullanımı Yasaktır
İlişkinin geleceğini veya gidişatını sorgulamak bu flört modelinde en büyük "tabu"dur. Ne zaman gidişatla ilgili net bir cümle kursanız karşı taraftan "Etiketlere inanmıyorum", "Anı yaşamak daha güzel değil mi?" ya da "Baskı altında hissetmek istemiyorum" gibi yanıtlar alırsınız. İlişkinin bir adı yoktur ve koyulması da istenmez.
2. Gelecek Planları Maksimum 48 Saatle Sınırlıdır
Situationship dünyasında ajandalar ileriye dönük işlemez. Birkaç hafta sonraki konser bileti, önümüzdeki ay yapılacak bir tatil ya da yaklaşan tatil planları bu ilişkide yer bulmaz. Planlar genellikle son dakika gelişir, "Müsait misin?" mesajıyla şekillenir ve sadece o anı kapsar.
3. Hayatına Dahil Edilmezsiniz, Sadece Çeperinde Kalırsınız
Birlikte harika vakit geçiriyor olabilirsiniz; ancak sizi arkadaş grubuyla tanıştırmaz, ailevi konularına dahil etmez ve sosyal çevresine sokmaz. Sizinle olan ilişkisini kendi hayatının merkezine entegre etmek yerine, izole ve gözlerden uzak bir alanda tutmayı tercih eder.