Trend flört alarmı: Situationship içinde olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Tam olarak bir ilişki diyemediğiniz, ama "sadece arkadaşız" geçiştirmesinin de çok ötesinde olan bu tanımsız birliktelikler, modern flört dünyasının en büyük gri alanı. Sevgililik sorumluluklarından kaçarken romantik yakınlığın konforunu yaşamak isteyenlerin tercihi gibi görünse de, bir süre sonra taraflardan biri için sessiz bir belirsizlik krizine dönüşebiliyor.

Peki, siz de farkında olmadan bir "situationship" ağına mı takıldınız? İşte trend flört dünyasının bu kafa karıştırıcı ilişkisinde olduğunuzu gösteren en net işaretler...