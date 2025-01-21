Ünlü oyuncu baba olduktan sonra ilk kez konuştu: "Kızımın kokusunu, dünyalara değişmem"

Gösteri dünyasının en gizemli çiftlerinden biri olan Robert Pattinson ve Suki Waterhouse, geçen yıl mart ayında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Çift, bebeklerinin doğumunu paparazzilere yakalanan bir gezintiyle duyurmuş, ilk fotoğrafını ise yüzü görünmeyecek şekilde Instagram’dan paylaşarak “Dünyaya hoş geldin meleğim” mesajını bırakmıştı. Küçük kızları, iki ay sonra ilk yaş gününü kutlayacak.

"Kızımın Kokusunu, Dünyalara Değişmem"

Genellikle özel hayatını gizli tutan Robert Pattinson, Vogue dergisine verdiği röportajda babalık hakkında ilk kez içten açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki aktör, bir baba olarak hayatına dair bakış açısını ve kızının kokusunun kendisindeki yarattığı etkileri anlattı.

Pattinson, "Eskiden 'Bebek kokusunu sevmez misin?' diyen insanlara, sadece bebek pudrasını kokladıklarını düşünüyordum. Ama bir bebeğim olduktan sonra, 'Bebeğim inanılmaz kokuyor' demeye başladım," dedi. Ünlü oyuncu, "Kızımın kokusunu, dünyalara değişmem" diyerek, onun kokusunun diğer bebeklerden farklı olduğunu ve kızını kokusundan tanıyabileceğini ifade etti.

Mutlu Aile Yaşamı

Robert Pattinson ve Suki Waterhouse, ilişki konusunda oldukça gizli kalmayı tercih etseler de, yakın çevrelerine göre küçük kızlarıyla birlikte çok mutlu bir aile hayatı sürdürüyorlar. Birbirlerine büyük bir aşkla bağlı oldukları söylenen çift, işlerinin yoğunluğuna rağmen kızlarını yalnız bırakmamaya özen gösteriyorlar. Çalıştıkları günlerde sırayla biri evde, diğeri ise işte oluyor.

Hamilelik Müjdesi Sahneye Taşındı

Suki Waterhouse, 2023 yılında Corona Capital Festivali'nde sahnede hamile olduğunu açıklamıştı. Uzun süre büyüyen karnını gizledikten sonra bu müjdeyi sevenleriyle paylaştı. Doğumdan sonra ise bebeğinin cinsiyetini sahnede açıklayan Waterhouse, British Vogue dergisine verdiği röportajda, Pattinson ile ebeveyn olmaya hazır olduklarını her zaman bildiklerini söyledi.

İlişkilerinde Gizliliği Tercih Ediyorlar

Robert Pattinson ve Suki Waterhouse, 7 yıldır birlikte. 2023'ün başında birlikte yaşamaya başladılar. Suki Waterhouse, ilişkilerinin ilk zamanlarında daha açık sözlüydü ve yıllardır birisiyle bu kadar mutlu olduğunu ifade etti. Ancak Pattinson, ilişkisiyle ilgili oldukça gizli ve sert bir tutum sergiliyor. Birkaç kez, Suki ile ilişkisi hakkında sorulan sorulara hiç cevap vermemiş ve bu konuda konuşmaya mecbur olmadığını söylemişti.