Yasemin Şefkatli'den "Aşklar Geldi" Paylaşımı

2021 yılında ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, eşi ve ikiz oğullarıyla çekilen yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile evlenerek 2021'de hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ilk çocuklarını dünyaya getirdi.

Çiftin ikiz oğulları doğdu; birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir ismi verildi.

Yasemin Şefkatli'nin Anne Olma Mutluluğu

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Yasemin Şefkatli, eşi ve oğullarıyla birlikte çekilen fotoğrafını "Aşklar geldi" mesajıyla paylaştı. Fotoğrafın altına nazar boncuğu emojisi ekleyen Şefkatli'nin paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeni Paylaşımlar ve Mutluluk

Son olarak Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ve oğullarıyla birlikte çekilen bir diğer fotoğrafını da "İyi pazarlar" notuyla takipçileriyle paylaştı.