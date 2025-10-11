10 aydır kanserle mücadele ettiğini açıklayan Irmak Ünal kuaföre gitti

Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu’nun kızı olan oyuncu Irmak Ünal, uzun süredir ekranlardan uzaktaydı.

Oyunculuk kariyerini bitirerek Bali'ye yerleşen Ünal, yaptığı açıklamada 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu.

KUAFÖRDEN PAYLAŞIM YAPTI

Kanser olduğunu paylaşmasının ardından Irmak Ünal'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Saçlarının uzadığını ve boyatmaya gittiğini belirten Ünal, "Aman da aman saçları uzamış da beyazları mı çıkmış. Evet bugün doğal bir boyayla saçlarımı boyatıyorum" dedi.