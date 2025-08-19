10 gün önce baba olan Burak Çelik, oğluyla pozunu paylaştı

"Karagül", "Kuruluş Osman" ve "Hudutsuz Sevda" gibi popüler dizilerde rol alan oyuncu Burak Çelik, geçtiğimiz aralık ayında evlendiği eşi Ece Bayrak ile baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çift, 10 gün önce ilk çocuklarını kucaklarına aldı ve bebeklerine "Kaan Aslan" adını verdi.

Karadağ'da sade bir nikâhla dünyaevine giren ve bebek müjdesini "En güzel sürpriz" notuyla duyuran Burak Çelik, oğluyla ilk fotoğraflarını paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum" ifadelerini kullanan 33 yaşındaki oyuncu, yeni pozlarına ise "Bizim sabahlar" notunu düştü. Çelik'in paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.