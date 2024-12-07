10 yıllık köpeğini kaybeden Hazal Kaya: Ağır bir yas sürecinden geçiyorum

Instagram hesabından köpeğinin fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Canım oğlum. Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence. Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim. Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz 10 yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı. Hoşça kal benim güzel oğlum" mesajıyla Sherlock'a veda etti.