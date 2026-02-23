12 yıllık evlilikleri bitiyor mu? Pelin Karahan ve Bedri Güntay evleri ayırdı
Magazin dünyasında son günlerde en çok konuşulan iddialardan biri Pelin Karahan ve Bedri Güntay çiftinin 12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıkları yönünde. Çiftin evlerini ayırdıkları iddia edildi.
Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti hakkındaki boşanma iddiaları bugün magazin gündemine bomba gibi düştü.
2014 yılında nikah masasına oturan ve iki çocukları bulunan çiftin, uzun süredir devam eden fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı belirtiliyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bedri Güntay aile konutundan ayrılarak farklı bir eve taşındı. On iki yıllık evliliklerini sonlandırma aşamasına gelen ikilinin, bu süreci çocuklarının iyiliği için sessiz ve dostça yürütmeyi planladığı ifade ediliyor.
Özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşanan sağlık sorunlarını birlikte atlatan ve örnek çift olarak gösterilen Karahan ve Güntay'ın bu kararı hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı.