12.kez burun ameliyat olan Murat Dalkılıç'ı sevgilisi Özgü Kaya yalnız bırakmadı

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya, gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri mutlu ilişkilerini sürdürürken, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Son olarak, 12. kez burun ameliyatı geçiren sevgilisi Murat Dalkılıç'ı hastane sürecinde yalnız bırakmayan 29 yaşındaki Özgü Kaya, Dalkılıç ile verdikleri ayna pozunu paylaştı. Oyuncu, fotoğrafın altına "Minik kurbağa" notunu düştü.

Murat Dalkılıç, daha önce de bugüne kadar tam 11 kez ameliyat olmasının nedenini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, burun problemlerinin çocukluğundan beri var olduğunu, ancak bu kadar çok ameliyat olmasının temel nedeninin ilk ameliyatlardan birinin hatalı yapılması olduğunu belirtmişti.

Dalkılıç, bu zorlu sürece dair daha önce yaptığı açıklamada: "Süreç devam ediyor. Bu problem çocukluğumdan beri var. Ben de yanlış ameliyat sonucu biraz ters bir sürece girdim. Bayağı da bir zorlandım. Hâlâ devam ediyor. Herhalde önümüzdeki yıla kadar da süreç devam edecek gibi," ifadelerini kullanmıştı.