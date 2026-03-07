13. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali

Doğuştan gelen bir sorun nedeniyle daha önce 12 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç, bir kez daha bıçak altına yattı. Ünlü isim ameliyat sonrası yeni halini paylaştı.

Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Murat Dalkılıç, yıllardır yanlış burun ameliyatı olmanın mağduriyetini yaşıyor. Daha önce 12 kez ameliyat olan Dalkılıç bir operasyon daha geçirdi.

13. BURUN AMELİYATINI OLDU

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Murat Dalkılıç, ameliyat sonrası yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu. Dalkılıç paylaşımına "Bandajlar çıktı" ifadelerini kullandı.