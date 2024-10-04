13 yaşında evlendirilmişti! 'İşte ben Safiye gelin...'
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 13 yaşında evlendirildiği günün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 13 yaşında Ziya Akaröz ile evlendirilmişti.
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Safiye Soyman, o düğünden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
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1974 yılında evlenen Soyman paylaşımına "İşte ben Safiye gelin" notunu düştü.
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'ÖNCE KÜÇÜK OLMAZ DEDİLER SONRA BABAM VERDİ'
Uzun yıllardır Faik Öztürk ile birlikte olan Soyman, 13 yaşında babasının kendini evlendirmesiyle ilgili "Annem ve babam önce 'O çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki... Babam beni verdi" demişti.