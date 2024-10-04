13 yaşında evlendirilmişti! İşte Safiye gelin...

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 13 yaşında evlendirildiği günün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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13 yaşında evlendirilmişti! İşte Safiye gelin... - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 13 yaşında Ziya Akaröz ile evlendirilmişti.

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13 yaşında evlendirilmişti! İşte Safiye gelin... - Resim : 2

Şarkıcı, düğününden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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13 yaşında evlendirilmişti! İşte Safiye gelin... - Resim : 3

1974 yılında evlenen Soyman paylaşımına "İşte ben Safiye gelin" notunu düştü.

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13 yaşında evlendirilmişti! İşte Safiye gelin... - Resim : 4

'ÖNCE KÜÇÜK OLMAZ DEDİLER SONRA BABAM VERDİ'

Uzun yıllardır Faik Öztürk ile birlikte olan Soyman, 13 yaşında babasının kendini evlendirmesiyle ilgili "Annem ve babam önce 'O çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki... Babam beni verdi" demişti.