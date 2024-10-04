13 yaşında evlendirilmişti! İşte Safiye gelin...

'ÖNCE KÜÇÜK OLMAZ DEDİLER SONRA BABAM VERDİ'

Uzun yıllardır Faik Öztürk ile birlikte olan Soyman, 13 yaşında babasının kendini evlendirmesiyle ilgili "Annem ve babam önce 'O çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki... Babam beni verdi" demişti.