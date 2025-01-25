13 yıllık evlilik bitti: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile eşi Melis Ülken'in evliliği sona erdi. 2012 yılında evlenen Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken'in üç çocuğu bulunuyor.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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13 yıllık evlilik bitti: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı - Resim : 1

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 13 yıllık evliliğini noktaladı.

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13 yıllık evlilik bitti: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı - Resim : 2

Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri üyeliğine tekrar dönmeye hazırlanan şarkıcı Gökhan Özoğuz, 2012 ylında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti.

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13 yıllık evlilik bitti: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı - Resim : 3

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin; Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.

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13 yıllık evlilik bitti: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı - Resim : 4

Habertürk'ün haberine göre; Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken, 13 yıllık evliliklerini noktaladı.