13 yıllık evlilik bitti: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile eşi Melis Ülken'in evliliği sona erdi. 2012 yılında evlenen Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken'in üç çocuğu bulunuyor.
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 13 yıllık evliliğini noktaladı.
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Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri üyeliğine tekrar dönmeye hazırlanan şarkıcı Gökhan Özoğuz, 2012 ylında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin; Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.
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Habertürk'ün haberine göre; Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken, 13 yıllık evliliklerini noktaladı.