14 Şubat’ta Ebru Gündeş’i dinlemenin bedeli 100 bin TL!
Sevgililer Günü'nde İstanbul'da ünlü bir otelde sahne almaya hazırlanan Ebru Gündeş'in bilet fiyatları dudak uçuklattı.
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Sevgililer Günü'nde Ebru Gündeş'i en önden izlemek isteyenler 100 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda.
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Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, konser biletleri, sahneye olan uzaklığa göre farklı fiyatlarla satışa sunuluyor.
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SAHNEYE EN YAKIN 100 BİN TL
Sahneye en yakın bölgede yer almak isteyenler için fiyatlar 100 bin TL olarak belirlenirken, bir arka sırada oturmak isteyenler 90 bin TL ödeyecek.
Bilet fiyatları, konumuna göre sırasıyla 80 bin TL, 70 bin TL, 55 bin TL, 45 bin TL ve en arkada oturmak isteyenler için 20 bin TL olarak değişiyor.