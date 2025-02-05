14 Şubat’ta Ebru Gündeş’i dinlemenin bedeli 100 bin TL!

SAHNEYE EN YAKIN 100 BİN TL

Sahneye en yakın bölgede yer almak isteyenler için fiyatlar 100 bin TL olarak belirlenirken, bir arka sırada oturmak isteyenler 90 bin TL ödeyecek.

Bilet fiyatları, konumuna göre sırasıyla 80 bin TL, 70 bin TL, 55 bin TL, 45 bin TL ve en arkada oturmak isteyenler için 20 bin TL olarak değişiyor.