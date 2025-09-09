14 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Yasemin Ergene, 'Özilhan' soyadından vazgeçti

"Doktorlar" dizisinin "Ela"sı olarak tanınan oyuncu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini 4 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak noktaladı. Çiftin evliliği, uzun süredir magazin gündemini meşgul eden ayrılık iddialarının ardından tek celsede sona erdi.

Boşanmanın ardından Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılıkta "ihanet ve aldatma" olmadığını belirtti. Boşandıktan günler sonra ise Instagram hesabındaki "Özilhan" soyadını kaldırarak, kızlık soyadı olan "Ergene"yi kullanmaya başladı.

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan, 2011 yılında evlenmiş, 2012 yılında kızları Emine'yi ve 2013 yılında ise kızları Ela'yı kucaklarına almışlardı. Oyuncu, evlendikten sonra kariyerine ara vermişti.