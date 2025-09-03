Anasayfa Magazin 14 yıllık evlilik sona mı eriyor? Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşanıyor iddiası
14 yıllık evlilik sona mı eriyor? Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşanıyor iddiası
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın evliliği hakkındaki boşanma iddiaları, magazin gündemini hareketlendirdi. Daha önce de benzer söylentilerle gündeme gelen çiftin bu kez yollarını ayıracağına dair iddialar güç kazanmış durumda.
1 / 5
2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuk kariyerini bırakan ve Yasemin Özilhan olarak yeni bir hayata adım atan ünlü isim, son dönemde yine boşanma söylentileriyle gündeme geldi.
2 / 5
İki çocukları bulunan çiftin 14 yıllık evliliği, daha önce de benzer iddialara maruz kalmıştı.
3 / 5
Son ortaya çıkan iddialara göre, Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma davasının bu hafta içinde görüleceği öne sürüldü.
4 / 5
2022 yılında çıkan benzer söylentileri eşiyle birlikte bir fotoğraf paylaşarak yalanlayan Yasemin Özilhan'ın bu kez sessiz kalması, boşanma iddialarını güçlendiren en önemli unsur olarak gösteriliyor.