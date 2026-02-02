15 yıllık evlilik bitti! Süleyman Orakçıoğlu ile Ahu Orakçıoğlu tek celsede boşandı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile eşi Ahu Orakçıoğlu, 2011 yılında başlayan ve cemiyet dünyasında örnek gösterilen 15 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Kasım ayında sessiz sedasız sonlandırdı.

Şubat 2011'de görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü çiftin boşanma süreci, kamuoyundan uzak bir şekilde yürütüldü. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre mahkemeye başvuran çift, herhangi bir anlaşmazlık yaşamadan ve tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Ayrılık sürecinde aralarında herhangi bir kavga veya gürültü yaşanmadığı ifade edilirken, her iki ismin de bundan sonraki süreçte iki yakın dost olarak kalma kararı aldığı öğrenildi. 2026 yılının ilk aylarında ortaya çıkan bu haber, iş ve sosyete dünyasında büyük yankı uyandırdı.