17 yıl sonra... Arka Sokaklar’da Rıza Baba dönemi kapandı

İlk bölümü 2006 yılında yayımlanan Arka Sokaklar dizisi uzun yıllardır ekranlara geliyor ve geniş bir hayran kitlesine sahip... Dizinin sevenlerine ise üzücü bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberinde şu bilgiler veriliyor: Arka Sokaklar dizisine projenin mimarı Türker İnanoğlu’nun isteği üzerine 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı. Yapım şirketi Erler Film de bu nedenle ekipten iş bulanların ayrılabileceğini açıklamış, dizi tekrar çekilirse de yeni oyuncularla yola devam edileceğini belirtmişti. Son gelen haberlere göre dizinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin projeye veda etti.

“Kuş Uçuşu” dizisinde de konuk oyuncu olan usta aktör, 17 yıl rol aldığı “Arka Sokaklar” dizisiyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı.