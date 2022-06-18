17 yıllık bir aşk.. Nadal doğruladı: Evet baba oluyorum

Rafael Nadal... Tenis tarihine geçen, tenisin yaşayan efsanelerinden... 36 yaşındaki İspanyol raket, eşi Mery Perello'nun ilk çocuklarına hamile olduğu haberini doğruladı.

Nadal, bu hafta başında eşi Mery Perello'nun hamile olduğu yönünde çıkan haberlerin ardından Cuma günü Mallorca'da düzenlediği basın toplantısında haberi doğruladı.

Geçtiğimiz ay Roland Garros'u 14'üncü kez kazanan ve bu yıl üç yıl aradan sonra ilk kez Wimbledon'a katılmaya hazırlanan Nadal, gazetecilere "Her şey yolunda giderse baba olacağım" dedi ve ekledi: "Özel hayatım hakkında konuşmaya alışkın değilim. Daha düşük bir profille daha sakin yaşıyoruz"

Rafael Nadal'ın çocukluk aşkı Mery Perello'nun Liverpool ile Real Madrid arasındaki son Şampiyonlar Ligi finalinde daha bol giysiler giymeye başlaması magazin basınının dikkatini çekmişti. Çift, şu anda bir grup arkadaşlarıyla birlikte Mayorka açıklarında katamaran Büyük Beyaz'da dinleniyorlar.

Evlenmeden 14 yıl önce boyunca da birlikte olan çift 2019 yılında İspanya’daki tarihi La Fortaleza kalesinde evlenmişti.

Magazin basını Nadal'ın, Mayıs 2018'de Roma'ya yaptıkları romantik bir gezi sırasında Mery'ye evlenme teklif ettiğini yazmıştı.