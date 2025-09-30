19 yıllık evlilik bitiyor mu? Nicole Kidman ile Keith Urban ayrılığı gündemde
Hollywood'un ve müzik dünyasının en gözde ve uzun soluklu çiftlerinden biri olarak gösterilen Nicole Kidman ve Keith Urban'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü çiftin, 19 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı ortaya çıktı.
Hollywood'un en istikrarlı çiftlerinden Nicole Kidman (58) ve Keith Urban (57)'ın 19 yıllık evliliğinin sona erdiği iddia edildi. Çift, ayrılık haberini resmî olarak doğrulamasa da, ABD basını çifte yakın kaynaklara dayandırarak haberi kesinleştirdi.
Haberlere göre, Kidman ve Urban yaz başından bu yana ayrı yaşıyor. Şarkıcı Keith Urban'ın, Nashville'de kendine ait bir eve taşındığı belirtiliyor. Nicole Kidman'ın ise ayrılmak istemediği ve evliliğini kurtarmaya çalıştığı iddia ediliyor.
Çiftin 17 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret adındaki iki kızına bakan Kidman'ın, "Keith'in gidişinden bu yana geçen bu zor zamanda aileyi bir arada tuttuğu" kaynaklar tarafından ifade ediliyor.
Çiftin resmî bir açıklama yapıp yapmayacağı ve boşanma sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu.