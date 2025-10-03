2 yıllık evlilik bitti... Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşandıklarını duyurdu

Melek Mosso, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, evliliklerini "dostane bir şekilde sonlandırma" kararı aldıklarını şu ifadelerle belirtti:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk. Bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz."