2 yıllık evlilik bitti... Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşandıklarını duyurdu
Şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, magazin gündeminde sıkça yer alan evliliklerinde sorun yaşadıklarına dair söylentilerin ardından hayranlarını üzen haberi doğruladı. 2023 yılında dünyaevine giren çift, iki yıllık birlikteliklerini sonlandırdıklarını resmî olarak duyurdu.
Son dönemin popüler şarkıcılarından Melek Mosso ve oyuncu eşi Serkan Sağdıç, magazin gündeminde sıkça yer alan boşanma iddialarının ardından, iki yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı.
Çift, bu boşanma haberini ortak bir açıklama ile Melek Mosso’nun sosyal medya hesabından duyurdu.
Melek Mosso, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, evliliklerini "dostane bir şekilde sonlandırma" kararı aldıklarını şu ifadelerle belirtti:
"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk. Bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz."
Çiftin 2023 yılında evlendiği biliniyordu.