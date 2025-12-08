2000'li yıllara damgasını vurmuştu! Bir İstanbul Masalı yeniden mi çekilecek?
Bir döneme damgasını vuran ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan popüler dizi "Bir İstanbul Masalı", yıllar sonra yeniden seyircisiyle buluşma hazırlığı yapıyor. Dizinin hayranlarını heyecanlandıran bu geri dönüş haberini ise başrol oyuncularından Ozan Güven duyurdu.
2003-2005 yılları arasında yayınlandığı dönemde Türk televizyon tarihine damga vuran ve jenerik müziğiyle hafızalara kazınan kült yapım "Bir İstanbul Masalı" nın geri döneceği iddiaları, başrol oyuncularından Ozan Güven'in açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.
Dizideki abisi Selim Arhan karakterini canlandıran Mehmet Aslantuğ ile bir araya gelen Ozan Güven, Bedri Usta'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda hayranlarını heyecanlandıran o iddiayı dile getirdi. Güven, "Bir İstanbul Masalı'nın yeniden çekileceğini" belirtti.
Bu açıklama, uzun yıllardır dizinin geri dönmesini bekleyen izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratsa da, Ozan Güven'in esprili kişiliği nedeniyle birçok takipçi bu iddianın şaka olduğunu düşündü.
Ancak Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven'in bir araya gelerek bu iddiayı dillendirmesi, dizinin hayranlarını "Acaba gerçek mi?" sorusu etrafında topladı. Dizinin yapımcılarından veya kanalından resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.