Bu yıl 48’incisinin çekimleri Kanadalı Rock şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams tarafından Los Angeles ve Capri’de gerçekleştirilen 2022 Pirelli Takvimi’nin kamera arkası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

2022 Pirelli Takvimi’nin başlığı “On The Road” (“Yollarda”) olurken, bu yılki edisyon farklı milliyetler, müzik türleri, yaş grupları ve değişik mesleki deneyimlere sahip sanatçıları bir araya getiren bir yolculuk niteliği taşıyor.

“Son 45 yıldır yollardayım çünkü bir müzisyenin hayatı yollardan, yolculuklardan, otellerde ve saatlerce kulislerde beklemekten oluşur” diyen Kanadalı sanatçı Bryan Adams, The Cal™’in 48. edisyonunun çekimlerini Haziran ayında kadronun büyük çoğunluğunun bulunduğu Los Angeles’ta iki gün ve ardından Capri’de Temmuz sonunda bir gün süren yoğun çalışmayla tamamladı.

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Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent ve Kali Uchis’in çekimleri Los Angeles’taki Palace Theatre ve Chateau Marmont oteli ile şehrin sokaklarında gerçekleştirildi. Saweetie’nin fotoğrafları ise Capri’deki Hotel La Scalinatella’da çekildi.

Covid-19 salgını sebebiyle 2021’de askıya alınan Pirelli Takvimi, her yıl olduğu gibi sonbaharda, Kasım ayında tanıtılacak “On The Road - Yollarda” başlığıyla 2022’de geri dönecek.