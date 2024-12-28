2024 yılında boşanan ünlüler
Magazin dünyası bu yıl, evlilik haberlerinin yanı sıra boşanma haberleriyle de doluydu. Ayrılıklar, hem sosyal medya hem de çiftin sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. İşte 2024 yılında boşanan ve mutlulukları yarım kalan ünlüler...
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Şarkıcı Bengü, 2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile 31 Ekim 2024 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. İkilinin Zeynep ve Selim adında iki çocukları bulunuyor.
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Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Boşanma, 26 Mart'ta gerçekleşti. Çiftin kızları, Nil; 2016'da, Naz ise 2018'de dünyaya gelmişti.
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2016'da nikâh masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir 21 Mart'ta evliliklerini noktaladı. Çiftin, Berfin Cano adında bir kız çocukları bulunuyor.
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Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile 7 Ekim'de 10 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin; Atilla adında bir oğlu bulunuyor.