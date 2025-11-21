Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan kaçıncı oldu?

“APTAL” POLEMİĞİYLE BAŞLADI

Nawat’ın, sosyal medyada yeterince paylaşım yapmadığı gerekçesiyle Bosch’a yönelik “aptal” ifadesini kullandığı iddia edildi. Sunucu bu ifadeyi reddetse de, güvenliği çağırmasının ardından Bosch, yanında Irak güzeliyle birlikte salonu terk etti. Basın mensuplarına konuşan Bosch, “Bana aptal dedi, bu saygısızlıktır. Dünya bunu görmeli çünkü biz güçlü kadınlarız, sesimizi duyurmak için buradayız" dedi.