Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan kaçıncı oldu?
Dünyanın en büyük ve prestijli güzellik yarışması olan Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe), Tayland’'da gerçekleşen görkemli final gecesiyle sona erdi. Bu yıl Türkiye'yi temsil etme onurunu taşıyan güzelimiz Ceren Arslan, podyumdaki duruşu ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan dün akşam Kainat Güzellik Yarışması'nın birincisi de belli oldu. Peki, Ceren Arslan kaçıncı oldu?
Tayland'da düzenlenen ve daha en başından itibaren büyük tartışmalara sahne olan Miss Universe 2025 (Kainat Güzellik Yarışması), final gecesinin ardından da skandallarla konuşulmaya devam ediyor...
130’dan fazla yarışmacının katıldığı, dünyanın dört büyük güzellik yarışmasından biri kabul edilen organizasyonda ilk kriz Meksika güzeli Fatima Bosch, yarışmanın sunucusu Nawat Itsaragrisil arasında yaşandı.
“APTAL” POLEMİĞİYLE BAŞLADI
Nawat’ın, sosyal medyada yeterince paylaşım yapmadığı gerekçesiyle Bosch’a yönelik “aptal” ifadesini kullandığı iddia edildi. Sunucu bu ifadeyi reddetse de, güvenliği çağırmasının ardından Bosch, yanında Irak güzeliyle birlikte salonu terk etti. Basın mensuplarına konuşan Bosch, “Bana aptal dedi, bu saygısızlıktır. Dünya bunu görmeli çünkü biz güçlü kadınlarız, sesimizi duyurmak için buradayız" dedi.
"Miss Universe 2025" ünvanını alan yarışmacı, sunucuyla kriz yaşayan Meksika Güzeli Fatima Bosch oldu. Bosch hem jüri hem de izleyicilerden büyük alkış aldı.