2025 yılında anne baba olan ünlüler: 'Hoş geldin bebek!'
2025 yılı, magazin ve ünlüler dünyası için adeta bir bebek bereketi dönemi oldu. Yıl boyunca peş peşe gelen mutlu haberler ile birçok ünlü çift, bebeklerini kucaklayarak aile olmanın sevincini yaşadı. Bu yeni doğan minikler, yalnızca ailelerine büyük bir mutluluk getirmekle kalmadı, aynı zamanda sosyal medya ve medya organlarının da en çok ilgi gösterdiği konular arasına girdi. İşte 2025 yılında anne baba olan ünlüler
Melisa Aslı Yazıcı- Yusuf Yazıcı
2024 yılı, futbolcu Yusuf Yazıcı ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk çifti için unutulmaz bir yıl olmuştu. İkili, 2024'te nikah masasına oturarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Mutluluklarını 2025'te taçlandıran çift, Ocak 2025 ayında bebeklerini kucaklayarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Ünlü çift yeni doğan minik oğullarına Mylan adını verdi.
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat
2025 yılının ilk aylarında anne-baba olma sevinci yaşayan bir diğer ünlü çift de oyuncu Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat oldu.
Elçin ve Bayat çifti, 2025 yılının Ocak ayının sonunda, 31 Ocak 2025 tarihinde dünyaya gelen oğullarını kucakladı. Çift, bebeklerine mitolojik ve coğrafi çağrışımları olan Atlas adını verdi.
Karsu Dönmez- Mike Schrama
Hollanda'da yaşayan ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Karsu, 2024 yılında Mike Schrama ile hayatını birleştirmişti.
Mutluluklarını 2025 yılında taçlandıran çift, 11 Nisan 2025 tarihinde oğullarını kucaklayarak anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Müzikle iç içe bir isim seçen Karsu ve Mike Schrama çifti, bebeklerine "Blues Dönmez Schrama" adını verdi.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu
2025 yılının mutlu haberleri arasına, oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebek sevinci de eklendi.
2016 yılında dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve aynı yıl nikah masasına oturan çift, evliliklerini ilk bebekleriyle taçlandırdı. Neslihan Atagül, ilk bebeğini Mart 2025 ayında kucağına aldı. Çift, oğullarına anlamı "kutlu, sevgili, saygın" olan Aziz adını verdi.