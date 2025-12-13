2025 yılında anne baba olan ünlüler: 'Hoş geldin bebek!'

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat

2025 yılının ilk aylarında anne-baba olma sevinci yaşayan bir diğer ünlü çift de oyuncu Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat oldu.

Elçin ve Bayat çifti, 2025 yılının Ocak ayının sonunda, 31 Ocak 2025 tarihinde dünyaya gelen oğullarını kucakladı. Çift, bebeklerine mitolojik ve coğrafi çağrışımları olan Atlas adını verdi.