2025 yılında hangi ünlüler evlendi?

KADİR EZİLDİ - GAMZE TÜRKMEN

Temizlik takıntısıyla tanınan sunucu, sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Uzun süredir birlikte olan çift, Temmuz ayında çok konuşulan bir düğünle mutluluğa “evet” dedi.