2025 yılında hangi ünlüler evlendi?

2025 yılı, sanat, spor ve moda dünyasından birçok ünlü ismin hayatlarını birleştirdiği, magazin gündemini meşgul eden görkemli düğünlere sahne oldu. İşte 2025 yılında evlenen ünlü isimler...

2025 yılında aşklarını resmileştiren ve dünyaevine giren ünlü isimleri hatırlayalım...

BERDAN MARDİNİ - DİLARA TANAY

Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Tanay ile evlendi.Mardini, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU VE MERVE DİNÇKOL

Kanal D spikeri Merve Dinçkol, Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile 28 Haziran'da evlendi.

KADİR EZİLDİ - GAMZE TÜRKMEN

Temizlik takıntısıyla tanınan sunucu, sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Uzun süredir birlikte olan çift, Temmuz ayında çok konuşulan bir düğünle mutluluğa “evet” dedi.