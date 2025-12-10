2025 yılında hangi ünlüler evlendi?

1 / 9
2025 yılında aşklarını resmileştiren ve dünyaevine giren ünlü isimleri hatırlayalım...
BERDAN MARDİNİ - DİLARA TANAY
Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Tanay ile evlendi.Mardini, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
FEYYAZ ŞERİFOĞLU VE MERVE DİNÇKOL
Kanal D spikeri Merve Dinçkol, Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile 28 Haziran'da evlendi.
KADİR EZİLDİ - GAMZE TÜRKMEN
Temizlik takıntısıyla tanınan sunucu, sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Uzun süredir birlikte olan çift, Temmuz ayında çok konuşulan bir düğünle mutluluğa “evet” dedi.