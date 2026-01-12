2026 Altın Küre Ödülleri'nin en iyi kırmızı halı görünümleri
Oscar'ın en güçlü habercisi kabul edilen Altın Küre Ödülleri, 83. kez sahiplerini buldu. Sinema ve televizyon dünyasının dev isimlerinin bir araya geldiği bu özel gecede, ödüller kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. Beverly Hills’te yıldızlar geçidine sahne olan törenden, moda dünyasına damga vuracak en ikonik kırmızı halı görünümlerini ve gecenin unutulmaz karelerini bir araya getirdik...
83. kez kapılarını açan Altın Küre, sinema ve televizyon dünyasının en güçlü figürlerini büyüleyici bir moda şovunda buluşturdu. İşte ödül töreninden iyi görünümler...
Emma Stone, Louis Vuitton elbisesi ile
Teyana Taylor, Schiaparelli elbisesi ile
Selena Gomez, Chanel görünümüyle
