2026 Grammy Ödül Töreni: En İyi Kırmızı Halı Görünümleri

2026 Grammy kırmızı halısı, müziğin "yüksek voltajlı" ruhunu modanın en cüretkar formlarıyla birleştirerek bu yıl da geleneğini bozmadı. Oscarların o ağırbaşlı zarafetine ve Altın Kürelerin klasik şıklığına kıyasla Grammy’ler, bu gece de kuralları yıkanların, teatral ifadeyi benimseyenlerin ve avangart duruşu bir imza haline getirenlerin oyun alanı oldu.

2026 Grammy Ödülleri En İyi Kırmızı Halı Görünümlerini derledik...