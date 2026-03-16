2026 Oscar Töreni'nde Timothée Chalamet'nin zor anları
98. Akademi Ödülleri’ne hem oyuncu hem de yapımcı olarak katılan Timothée Chalamet, sunucu Conan O'Brien’ın hedefindeydi. Gecenin açılış konuşmasında O'Brien, Chalamet’nin geçtiğimiz ay bale ve opera dünyası hakkında yaptığı tartışmalı açıklamaları hedefine aldı.
Chalamet'nin ödül şansını da etkilemiş olabileceği konuşulan bu diyaloglar, gecenin en çok ilgi çeken detayları arasında yer aldı.
“BU GECE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SON DERECE SIKI”
Şubat ayında Matthew McConaughey ile gerçekleştirdiği bir panelde bale ve opera için "kimsenin artık umursamadığı şeyler" ifadesini kullanan Chalamet, bu sözlerin yankılarını Oscar gecesinde de hissetti.
Törenin açılışında güvenlik önlemlerine değinen Conan O'Brien, "Bu gece güvenlik önlemleri son derece sıkı. Şunu belirtmem gerekiyor, hem opera hem de bale camiasından gelebilecek saldırılar konusunda endişeler olduğu söylendi" diyerek ilk göndermesini yaptı.
“CAZI DIŞARIDA BIRAKTIĞIN İÇİN KIZGINLAR”
Kamera o anlarda kız arkadaşı Kylie Jenner ile oturan Chalamet’ye döndüğünde, genç oyuncunun gülerek karşılık verdiği görüldü. O'Brien şakasını, "Sadece cazı dışarıda bıraktığın için kızgınlar" sözleriyle sürdürdü.
TARTIŞMALAR ÖDÜL ŞANSINI ETKİLEDİ Mİ?
Gecenin ilerleyen saatlerinde O'Brien, Chalamet’ye tekrar seslenerek, "Şu an Timothée ile aynı frekanstayız; frekansımız tuttu, değil mi? O öyle düşünmüyor" dedi.
Chalamet’nin rol arkadaşı Kevin O'Leary, kırmızı halıda verdiği röportajda oyuncuyu savunarak, "O çocuk harika bir çocuk. Bu konuda haksız bir suçlamaya maruz kaldı. Bu arada, opera binaları ve bale için epey tanıtım yapmış oldu." şeklinde konuştu. Ancak sosyal medyada, bu polemiğin Chalamet'nin Oscar kazanma şansını zedelediği düşünülüyor.