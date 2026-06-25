22 Mayıs'ta entübe edilen Kadir İnanır'dan haber var

Yeşilçam’ın usta ve asil aktörlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz mayıs ayında ani bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Türk sinemasının ünlü ismi, hastanedeki 6 günlük zorlu ve çalkantılı yoğun bakım sürecinin ardından 22 Mayıs'ta doktorları tarafından entübe edilmişti. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişme paylaşıldı.

22 Mayıs'ta entübe edilen Kadir İnanır'dan haber var
Elele Online

Elele Online

Kadir İnanır, mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnanır, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından 22 Mayıs'ta entübe edildi. 

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tedavisi süren usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Yoğun bakımda entübe edilen Kadir İnanır'ın son hali merak konusu olduMagazinYoğun bakımda entübe edilen Kadir İnanır'ın son hali merak konusu oldu

TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERMEDİ

İnanır'a yakın kaynaklar, durumu stabil olan usta oyuncunun şimdiye kadar tedaviye olumlu bir yanıt vermediği açıkladı. 22 Mayıs'ta entübe edilen Kadir İnanır'dan haber var - Resim : 2

Coşkun Sabah, İnanır'ı rahatsızlanmadan birkaç gün önce ziyaret etmişti...22 Mayıs'ta entübe edilen Kadir İnanır'dan haber var - Resim : 3

 