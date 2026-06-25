22 Mayıs'ta entübe edilen Kadir İnanır'dan haber var

Kadir İnanır, mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnanır, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından 22 Mayıs'ta entübe edildi.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tedavisi süren usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERMEDİ

İnanır'a yakın kaynaklar, durumu stabil olan usta oyuncunun şimdiye kadar tedaviye olumlu bir yanıt vermediği açıkladı.

Coşkun Sabah, İnanır'ı rahatsızlanmadan birkaç gün önce ziyaret etmişti...